Leszek Wacirz, Nestle Romania: Dupa parinti, profesorii reprezinta cel mai important factor in modelarea personalitatii unui elev

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihaie Fifor, afirma, in mesajul transmis de Ziua Armatei, ca aceasta are, "datorita oamenilor de mare valoare care o incadreaza, capacitatea de a-si indeplini misiunile constitutionale pentru garantarea suveranitatii, independentei si unitatii statului, integritatii teritoriale…

- O tema atinsa in discursul pe care l-a sustinut, marti la pranz, in plenul Parlamentului European l-a reprezentat aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. In acest sens, Klaus Iohannis a subliniat ca pentru Romania “aderarea la Spatiul Schengen reprezinta un obiectiv important. Acest demers va contribui…

- Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, a declarat, duminica, la Timișoara, dupa ce a votat la referendum, ca familia creștina reprezinta “cel mai important proiect de țara”, iar daca va eșua, Romania ar putea sa “cada in istorie”, conform Mediafax.Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, a votat,…

- Ministerul Educatiei anunta modificarea carnetelor de note, cu o rubrica pe prima pagina, unde va fi înscris codul numeric personal. Elevii care nu vor avea aceste date nu vor mai beneficia de calatoriile gratuite sau de reduceri suportate de guvern.

- Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi vor merge in cursul zilei de joi, 20 septembrie, la o scoala din comuna Voinesti, pentru a verifica o informatie conform careia un cadru didactic s-ar fi implicat in campania electorala prilejuita de referendumul de revizuire a Constitutiei.

- Horoscopul școlar 2018-2019 pregatit de astrologul Libertații, Elena Bunescu, ne spune cat de bine va invața fiecare zodie in parte, cine are greutați și cine se pune cu burta pe carte, cum se vor ințelege elevii cu dascalii și care dintre invațacei vor decide anul acesta catre ce profesie aleg sa se…

- Cunoscutul psihiatru Robert Waldinger povesteste cum din experientele si cursurile urmate a invatat sa fie constient de sine si abia apoi sa fiu constient de ceilalti, ce este arta ascultarii active si disciplina de a fi generos si de a-si ingriji prieteniile.

- Cancerul pulmonar a ajuns principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul femeilor, dupa cancerul de san, cancerul de col uterin si cancerul colorectal, asta in tara noastra. La nivel mondial, cancerul pulmonar cauzeaza cel mai mare numar…