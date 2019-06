Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eliminarea liderului mondial, Naomi Osaka, un nou șoc s-a produs la Roland Garros! Americanca Serena Williams, locul 10 WTA si cap de serie 10, a fost eliminata, sambata, in turul trei al turneului de la Roland Garros, de compatrioata sa Sofia Kenin, numarul 35 mondial.Kenin s-a impus…

- Jucatoarea poloneza in varsta de 18 ani Iga Swiatek, locul 104 WTA, s-a calificat, sambata, in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, faza in care adversara ii va fi Simona Halep, numarul 3 mondial.Swiatek a invins-o in turul trei pe portoricana Monica Puig, locul 59 WTA, scor…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a invins-o fara emoții pe ucraineanca Lesia Tsurenko (30 de ani, 27 WTA), scor 6-2, 6-1, romanca asigurandu-și calificarea in optimile de finala de la Roland Garros. In turul urmator, Simona Halep o va intalni pe invingatoarea meciului Monica Puig (59 WTA) - Iga Swiatek…

- Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat in optimi la Roland Garros și continua cursa de aparare a trofeului din 2018. Romanca a trecut azi de Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1. Dupa meci, Simona Halep a fost invitata la emisiunea „Game, Schett și Mats", de la Eurosport, unde a stat de vorba…

- Halep s-a calificat en-fanfare in optimi la Roland Garros 2019, dupa 6-2, 6-1 cu Lesia Tsurenko, la capatul unui meci care a durat numai 55 de minute. La final, Halep a spus ca meciul nu a fost atat de usor pe cat o arata scorul.Victorie CATEGORICA pentru Simona Halep la Roland Garros! Romanca…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și-a aflat adversara din turul III de la Roland Garros. Romanca o va intalni pe ucraineanca Lesia Tsurenko (30 de ani, 27 WTA), care a trecut de Aleksandra Krunic, scor 7-5, 5-7, 11-9. Partida Halep - Tsurenko va avea loc sambata, la o ora ce va fi anunțata ulterior.…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a revenit in țara dupa eliminarea prematura de la Roma. Romanca se recupereaza și promite un Roland Garros de excepție. Turneul de la Roland Garros se va disputa in perioada 26 mai - 9 iunie. Simona Halep este campioana en-titre de la Paris. Simona Halep a acuzat probleme…

- Bianca Andreescu (60 WTA/18 ani), jucatoare care reprezinta Canada, a vorbit in termeni foarte frumoși despre Simona Halep și spune ca se considera romanca. „Simona este o jucatoare incredibila, a reușit atat de multe in cariera! Cand a caștigat Roland Garros a fost foarte emoționant, in special pentru…