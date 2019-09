Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a vorbit la Antena 3 despre diplomatul roman, in varsta de 43 de ani, care a murit in urma atentatului terorist de la Afganistan. „Din pacate, se intampla astfel...

