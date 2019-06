Leș, solicitare către Guvern cu privire la Cimitirul de la Valea Uzului „In urma analizei situației concrete a Cimitirului eroilor cazuți in cele doua razboaie mondiale de la Valea Uzului, Ministerul Apararii Naționale a demarat procesul de fundamentare a procedurile legale pentru preluarea in administrare a acestei necropole de razboi. Astfel, MApN va pregati un Memorandum prin care va solicita Guvernului Romaniei preluarea acestui cimitir, in vederea menținerii statutului de cimitir internațional al acestei necropole de razboi, avand in vedere faptul ca aici sunt inhumați militari de mai multe naționalitați, respectiv militari ungari, romani, germani, rusi, sarbi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii va pregati un memorandum prin care va solicita oficial Guvernului preluarea Cimitirului eroilor de la Valea Uzului, decizia fiind adoptata in urma unei analize a situației necropolei, a spus duminica ministrul Apararii, Gabriel Leș, potrivit Mediafax.„In urma analizei situației…

- In opinia sa, este profanare faptul ca in cimitir o parte din cele 52 de cruci ale solei romanesti a fost amplasata peste ramasitele soldatilor maghiari. El a adaugat ca si autoritatile romane au considerat ilegala transformarea cimitirului, printre acestea, Ministerul Apararii Nationale a afirmat ca…

- Viorica Dancila a spus ca Guvernul a cautat solutii pentru situatia de la Valea Uzului, unde joi mai multi maghiari au fost loviti de un grup de romani, care a rupt poarta cimitirului, iar una dintre propuneri vizeaza preluarea administrarii Cimitirului eroiilor de catre Ministerul Apararii Nationale,…

- Viorica Dancila a spus ca Guvernul a cautat solutii pentru situatia de la Valea Uzului, unde joi mai multi maghiari au fost loviti de un grup de romani, care a rupt poarta cimitirului, iar una dintre propuneri vizeaza preluarea administrarii Cimitirului eroiilor de catre Ministerul Apararii Nationale,…

- Timisoara are nevoie de un institut oncologic, dar si de spitale noi si moderne, spun cei de la Pro Romania Timis. Reprezentantii formatiunii politice solicita primului ministru, Viorica Dancila, si Guvernului Romaniei sa se implice in acest domeniu, dar si in cel al infrastructurii sportive. Nu avem…

- ”Premierul Dancila ar trebui sa demisioneze pentru declarațiile imature și iresponsabile privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel”, susține Eugen Țapu-Nazare, senator PNL de Neamț, argumentandu-și solicitarea cu faptul ca declarațiile premierului Viorica Dancila in chestiunea mutarii Ambasadei…

- Guvernul va adopta un memorandum care va pune bazele modificarilor legislative, astfel ca toti cetatenii britanici din Romania ‘sa poata continua sa locuiasca, sa munceasca si sa studieze in tara fara a intampina dificultati’, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. ‘Protejarea drepturilor cetatenilor…

- Guvernul va adopta un memorandum care va pune bazele modificarilor legislative, astfel ca toti cetatenii britanici din Romania "sa poata continua sa locuiasca, sa munceasca si sa studieze in tara fara a intampina dificultati", a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Protejarea drepturilor cetatenilor…