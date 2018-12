Stiri pe aceeasi tema

- "Avem astazi in Comisia pentru aparare invitat ministrul Apararii, Gabriel Les, pentru a ne oferi cateva aspecte in ceea ce priveste conflictul din Marea Azovului, intre Rusia si Ucraina", a anuntat presedintele Comisiei, Liviu Brailoiu, la inceputul audierii ministrului. Tensiunile s-au amplificat…

- Comisia pentru aparare a Senatului il audiaza, la ora transmiterii acestei știri, pe ministrul Apararii, Gabriel Beniamin Leș, cu privire la incidentul dintre Rusia și Ucraina din Marea Azov, conform Mediafax.„Avem astazi (marți-n.r) in comisia pentru aparare invitat ministrul Apararii, Excelența…

- Intr-un mesaj postat pe Twitter, Petro Porosenko, spun ca a luat aceasta decizie pentru a-i impiedica pe rusi sa isi formeze grupuri armate de voluntari pe teritoriul Ucrainei (așa-numiții „omuleții verzi”). Este doar o ultima evolutie in acest conflict ruso-ucrainean. Joi seara, presedintele american,…

- Exista posibilitatea unui conflict major intre Ucraina si Federatia Rusa. Scenariul inca relativ improbabil deoarece, in afara semnalelor vocal-razboinice din ce in ce mai puternice de la Kiev si a unui marait amenintator de raspuns de la Moscova, probabilitatea unei interventii straine in sprijinul…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a declarat, miercuri, ca securitatea in zona Marii Negre reprezinta o preocupare pentru intreaga Alianța NATO, nu doar pentru țarile din regiune. Leș a mai spus ca dupa Brexit, Marea Britanie va ramane in continuare un actor important in Europa, informeaza Mediafax.„Marea…

- Presedintia Republicii Moldova a comentat situatia tensionata dintre Rusia si Ucraina abia miercuri, 28 noiembrie, asta desi, de obicei, Igor Dodon reactioneaza prompt la evenimentele importante din tara sau din exterior. In plus, de aceasta data, mesajul Presedintiei a fost transmis de consilierul…

- Fostul ministru al Apararii, senatorul PSD Gabriel Les critica decizia președintelui Romaniei, Klaus Iohannis de a suspenda ședința Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. “Este un gest fara precedent a carui legalitate poate fi pusa sub semnul indoielii”, spune Gabriel Leș. PotrivitPsenatorului satmarean,…

- Rectificarea bugetara a fost adoptata in sedinta de Guvern fara avizul CSAT, informeaza Romania TV. Președintele Klaus Iohannis condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de catre Guvernul condus de Prim-ministrul Viorica Dancila, fara avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, a anuntat…