- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a spus in discursul sau de Ziua Marinei, ca poziția strategica a Romaniei la frontiera estica a NATO aduce oportunitați, dar și provocari pentru forțele navale, subliniind ca regiunea Marii Negre se transforma in spațiu al tensiunilor și al riscurilor, conform Mediafax.„Doamnelor…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a subliniat importanta transformarii structurale si de continut in domeniul invatamantului militar in mesajul pe care l-a transmis cu prilejul absolvirii Promotiei 122 "Nicolae Balcescu 200" a Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" (UNAp). "In conditiile…

- Stim cu precizie unde ne aflam astazi: ca pozitionare globala, la un nivel de doua treimi din media Uniunii Europene. Avem adica un PIB/locuitor de 65-66% din media Uniunii, in cifre comparabile (la paritatea puterii de cumparare).

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, afirma ca finalizarea procedurii de achizitie publica a corvetelor reprezinta 'un pas extrem de important' pe care l-a facut Armata Romana. El a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la postul B1 TV, ca achizitia celor patru nave militare era strict…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat joi ca situatia Cimitirului de la Valea Uzului trebuie rezolvata prin dialog, la nivel diplomatic, el opinand ca in cateva saptamani ar trebui sa existe o solutie in acest caz potrivit Agerpres. MApN a informat ca o intalnire de lucru la…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat vineri, in cadrul conferintei internationale "Black Sea and Balkans Security Forum" ce se desfasoara in statiunea Mamaia, ca trebuie "pornite" programele de inzestrare a Fortelor Navale Romane, el adaugand ca tehnica actuala a acestei arme este una…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, afirma ca nu au fost exercitate presiuni in legatura cu procedura de achizitie aferenta programului de inzestrare "Corveta multifunctionala", nici asupra sa si nici asupra institutiei pe care o conduce, potrivit agerpres.ro.Citește și: A comis-o pentru…

- Se pare, insa, ca nu suntem singura natie din Europa care prefera masina. Cea mai recenta statistica a Uniunii Europene referitoare la transportul de calatori este din 2015 si arata ca o medie de 80% din europeni prefera sa mearga cu masina, ponderea transportului de calatori cutrenul fiind mult sub…