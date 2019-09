Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat, marti, in cadrul ceremoniei de repatriere a sublocotenentului post mortem Ciprian Stefan Polschi si a diplomatului Vasile Raduna, ucisi la Kabul, ca Romania ramane neclintita in determinarea de a contribui la efortul international de combatere a terorismului,…

- Militarul buzoian Ciprian Ștefan Polschi, rapus in Kabul saptamana trecuta, este adus marți, in țara. El va fi inmormantat joi, cel mai probabil, in Cimitirul Eroilor din Buzau. Ceremonia de repatriere a sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ștefan Polschi și a lui Vasile Raduna, reprezentant al misiunii…

