Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, si seful Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, au participat marti, 23 aprilie, la ceremonia militara dedicata implinirii a 160 de ani de la infiintarea Fortelor Terestre Romane, organizata la sediul Statului Major al Fortelor Terestre SMFT, din…

- Fortele Terestre trebuie sa dispuna, pentru indeplinirea misiunilor specifice, de capabilitati si sisteme moderne, flexibile si eficiente, interoperabile cu cele ale altor state aliate, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al…

- Guvernul Romaniei a decis, in sedinta de marti, schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare in Academia Tehnica Militara "Ferdinand I". "La propunerea rectorului institutiei, luand in considerare personalitatea istorica, militara si academica a Regelui Ferdinand I, precum si contributia de exceptie…

- "Fostul sef al Statului Major al Apararii, facut printr-un decret care in acest moment este suspendat, este in minister in acest moment, bineinteles ca nu beneficiaza de toate sporurile de conducere, sporurile specifice functiei pe care o indeplineste, iar, in acest moment, atributiile sefului Statului…

- Salariul unui locotenent colonel care avea, in ianuarie 2017, un venit brut, cu sporurile incluse, de 3.768 de lei, a crescut, in ianuarie 2018, la 6.612 lei, iar de la 1 ianuarie 2019 are un salariu brut, cu sporuri, de 7.481 de lei, sustine ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, conform Agerpres.roAvem,…

- Fostul presedinte Traian Basescu, senator PMP, a declarat, vineri, ca "ambele parti au gresit" in cazul suspendarii decretului de prelungire a mandatului sefului Statului Major al Apararii, subliniind ca "instigatorul la nereguli" a fost ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. "Important…

- "Important este ca cea mai inalta functie militara a intrat in jocul politic. Aici ambele parti au gresit. In primul rand, ministrul Les s-a dus cu o candidatura care nu indeplinea conditiile din lege, adica cel pe care il propunea sef al Statului Major trebuia sa fie ori comandant de arma (...)…

- Potrivit Ministerului Apararii Nationale (MApN), in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei la Consiliul Uniunii Europene, va avea loc, imiercuri si joi, reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre UE. Evenimentul se va desfasura la Palatul Regal si la Palatul…