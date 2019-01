Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Marinei Militare, viceamiralul Alexandru Mirsu, a declarat marti, la sedinta anuala de bilant, ca navele maritime si fluviale au executat, in total, peste 1.000 de zile de misiuni in Marea Neagra si Mediterana si pe Dunare, in cadru national si multinational, alaturi de partenerii NATO,…

- Astazi, 15 ianuarie la sediul Ministerului Apararii Nationale, a avut loc o intalnire dintre ministrul Gabriel Les si ambasadorul Republicii Croatia in Romania, Excelenta Sa, Davor VIDIS. „Am discutat despre stadiul relatiei de cooperare romano-croate in domeniul apararii, abordand de asemenea subiecte…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a avut marti, la Cartierul General al Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, o intrevedere cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, intre temele abordate fiind si cea legata de evolutiile situatiei de securitate din regiunea Marii Negre. Potrivit…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les a avut marti, 18 decembrie, la Cartierul General al Aliantei Nord Atlantice de la Bruxelles, o intrevedere cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg.Potrivit MApN, agenda discutiilor cu Secretarul General al NATO a cuprins problematici referitoare la evolutiile…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, si secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului, Nicolae Nasta, s au intalnit vineri, 14 decembrie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu reprezentantii structurilor asociative ale pensionarilor militari Federatia…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les au fost audiat marti in comisia de resort din Senat despre problema aparuta intre Ucraina si Rusia. Acesta a anuntat ca Romania monitorizeaza foarte atent situatia iar pe 11 decembrie, cand este programata o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, „este foarte…

- Petro Porosenko, presedintele Ucrainei, a solicitat statelor membre ale Aliantei Nord-Atlantice sa trimita nave in Marea Azov, acolo unde Rusia tine sechestrate trei ambarcatiuni militare ucrainene care au vrut sa treaca din Marea Neagra prin stramtoarea Kerci, in apropierea regiunii disputate Crimeea,…

