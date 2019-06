Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul rasunator pe care l-a avut cu debutul sau Fiul lui Saul/Son of Saul, pentru care a obținut Oscarul pentru Cel mai bun film strain, László Nemes revine cu Apusul/Sunset, prezentat în premiera la Veneția în 2018, unde

- Presa internationala a apreciat „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, cu Vlad Ivanov si Catrinel Marlon in distributie, drept un film noir cu accente comice si minunate rasturnari de situatie, scrie news.ro.Filmul a avut premiera sambata seara la Festivalul de…

- In 2019, se implineste un deceniu de cand Festivalul Serile Filmului Romanesc este organizat la Iasi. Cea de-a 10-a editie ii este dedicata actorului Florin Piersic. In deschiderea festivalului, pe 12 iunie, Iasul va fi centrul sarbatoririi actorului, cu filmele, colegii si prietenii din cinematografie…

- Filmul ”La Gomera/The Whistlers”, in regia lui Corneliu Porumboiu, a avut sambata seara premiera mondiala in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, proiectia gazduita de Grand Theatre Lumiere fiind primita cu aplauze indelungi de audienta, potrivit paginii de Facebook oficiale a evenimentului. Corneliu…

- Corneliu Porumboiu a intrat oficial in competiție la Cannes. Aseara a avut loc premiera filmului "La Gomera" al regizorului romin. Porumboiu a fost insoțit pe covorul roșu de actorii principali ai peliculei, Vlad Ivanov și Catrinel Marlon.

- Pelicula "La Gomera", in regia lui Corneliu Porumboiu, a fost prezentata in premiera mondiala la Cannes, sambata seara, 18 mai. Pelicula este inclusa in selectia oficiala si candideaza la trofeul Palme d'Or. Pe covorul rosu, regizorul si actorii au aparut optimisti si increzatori in succesul filmului.…

- Regizorul Corneliu Porumboiu a fost inclus in competitie la Festivalul de Film de la Cannes cu "La Gomera", au anuntat joi organizatorii evenimentului. Ecranizarea ii are in distributie pe Vlad Ivanov, in rol principal, Catrinel Menghia (Marlon), Rodica Lazar si Sabin Tambrea. Filmarile au avut loc…

- Cea de-a VIII-a ediție a caravanei Zilele Filmului Romanesc iși incepe calatoria prin țara la Suceava. Cele mai recente filme autohtone ajung pe ecranul de la Cinema Modern in weekend-ul 6-7 aprilie pentru ca cinefilii suceveni sa se poata bucura de filme care in mod obișnuit nu se vad pe ecranele cinematografelor…