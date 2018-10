Les Films de Cannes a Bucarest incepe astazi in Bucuresti, Timisoara si Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Transcarpatic, un tren produs la Arad de Astra Vagoane si operat de Astra Trans Carpatic, face furori printre calatorii care traverseaza Romania pe ruta Arad – Timisoara – Craiova – Bucuresti si retur. Pus in circulatie in luna decembrie a anului trecut, Transcarpatic face concurenta serioasa trenului…

- Primarii a patru orașe din Romania vor sa ia bani de la Bruxelles și sa nu mai depinda de București. Astfel, au creat ceea ce putem numi o alianța a vestului. Planul presupune și dezvoltarea infrastructurii. Orașele din Romania incluse in aceasta alianța sunt: Timișoara, Arad, Oradea și Cluj. Acesta…

- Paul Surugiu-Fuego ne-a surprins toamna aceasta cu o mulțime de proiecte noi, care de care mai spectaculoase și mai pline de frumos. Principala mișcare este prezența sa in calitate de gazda, maestru de ceremonia la TVR, in noul sau show de divertisment, o emisiune eveniment, o gala a valorilor – “DRAG…

- A treia editie a Noptii Albe a Galeriilor – NAG va avea loc la Iasi vineri, 5 octombrie 2018, incepand cu ora 19:00 si pana la ora 01:00, in galerii de arta, spatii alternative, huburi creative si ateliere de artist. Anul acesta, NAG se desfasoara in 13 orase din Romania: Bucuresti, Arad, Brasov, Cluj…

- Gabriela Firea i-a luat-o inainte, dar primarul Nicolae Robu spune ca nu este așa grav și ca oricum Timișoara avea proiect pentru o fantana „cantatoare” cand „nu vorbea nimeni in Romania despre așa ceva”. Deși proiectul bate pasul pe loc, edilul-șef ii asigura pe timișoreni ca visul lui va fi implinit…

- Sambata, 1 septembrie, in jurul orei 17, in Parcul Alpinet din Timișoara, zeci de dansatori vor interpreta o coregrafie de West Coast Swing pe melodia „Off to see the world”, de Lukas Graham. De la ora 17.30 se va dansa pe Platoul Bega (in fața ceasului floral de langa Bega Shopping Center),…

- In ultimii ani, a devenit un obicei ca studenții din marile centre universitare ale țarii sa inceapa sa-și caute chirie inca din perioada de vara, astfel ca in luna septembrie au loc, de regula, cam ultimele astfel de tranzacții. Acesta este motivul pentru care Imobiliare.ro a decis sa lanseze cea de-a…

- Lotul Romaniei la Olimpiada Internationala de Biologie, desfasurata in perioada 15-22 iulie la Teheran (Iran), a obtinut patru premii: o medalie de argint si trei medalii de bronz, a anuntat, luni, Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Lotul a fost format din elevi din Bucuresti, Timisoara si Craiova…