- Pasionat de filme? Ediția a 9-a a Les Films de Cannes a Bucarest incepe vineri, la Cinema PRO, cu filmul Everybody Knows, in prezența regizorului iranian Asghar Farhadi. Tot astazi incepe și Les Films de Cannes a Timișoara (19-21 octombrie), la Aula Magna a Universitații de Vest. Cinefilii timișoreni…

- O poveste de dragoste tulburatoare din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, 'Cold War', in regia lui Pawel Pawlikowski si recompensat deja pentru cel mai bun scenariu la Cannes, a castigat sambata seara Leul de Aur la Festivalul de Filme Artistice Poloneze din Gdynia, relateaza AFP.…

- Invitatul de onoare al editiei a noua a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, care se va desfasura intre 19 si 28 octombrie, este regizorul mexican Carlos Reygadas, care si-a prezentat miercuri cel mai recent film al sau, "Our Time/ Nuestro tiempo", in premiera mondiala, la Festivalul de la Venetia.…

- Festivalul de Film de la Sarajevo, cel mai mare eveniment cinematografic din Balcani, se deschide vineri cu cea de-a 24-a editie, in care vor fi prezentate 266 de filme din 56 de tari si al carui juriu va fi prezidat de regizorul iranian Asghar Farhadi, castigator a doua premii Oscar, relateaza EFE.…