- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, i-a multumit vineri presedintelui Klaus Iohannis pentru ca a avut grija de democratie si de statul de drept din Romania. "Vreau sa iti multumesc pentru ca, in calitate de presedinte, ai avut grija de democratie, de statul de drept", i-a spus Kurz lui Iohannis,…

- România preia astazi, simbolic, președinția Consiliului UE de la cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. Acesta va face o vizita oficiala în România si va avea întâlniri cu presedintele Klaus Iohannis, la

- Ministerul Justitiei a preluat presedintia Consiliului JAI / Justitie si Afaceri Interne, a anuntat, pe Facebook, ministrul Tudorel Toader, precizand ca numirea procurorului-sef european se afla printre prioritatile Romaniei.

- Ministrul delegat pentru Afacerile Europene a demisionat din Guvern, cu doar cateva zile inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD care ar fi decis remanierea. Victor Negrescu nu a putut fi contactat pentru a declara oficial motivele pentru care si-a depus mandatul.

- Victor Bostinaru, care se afla de peste 10 ani in Parlamentul European (PE), va avea rolul de a netezi relatia dintre Guvern si oficialii de la Bruxelles, in contextul in care Romania va prelua presedintia Consiliului UE la inceputul anului viitor. Bostinaru este si vicepresedinte al grupului socialistilor…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru va deveni consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustin surse guvernamentale pentru „Adevarul”. Alesul european este unul dintre cei mai influenti oameni ai PSD la Bruxelles, acesta fiind si vicepresedinte al socialistilor din PE.Victor Bostinaru,…

- In conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, subliniind ca acordul propus de ALDE partidelor parlamentare este "unul dintre ultimele trenuri" in ceea ce priveste gestionarea…

