Les Echos: De ce trebuie eliberat Carlos Ghosn

Luna aceasta se implinesc 40 de ani de cand am fost arestat la Szczecin, dus noaptea la Gdansk și incarcerat, acuzat de puterea poloneza de spionaj. Asta explica faptul ca la știrea rasunatoare a arestarii la Tokyo a lui Carlos Ghosn, coautor cu mine al lucrarii “Cetațean al lumii" (2003), am rezonat in mod deosebit. Deoarece știu despre condițiile de detenție in democratica Japonie ca sunt mai rele decat ce am cunoscut eu in Polonia “comunista".