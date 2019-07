Stiri pe aceeasi tema

- Armata Romana este tot mai aproape de momentul achizitionarii unui nou si modern tanc principal de lupta. Concret, surse din Agentia Europeana de Aparare (AEA) au declarat, citate de janes.com, ca exista deja discutii destul de avansate pentru ca Romania sa cumpere un batalion de tancuri noi de ultima…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a participat marti, la Bruxelles, la ceremonia prilejuita de sarbatorirea a 15 ani de la infiintarea Agentiei Europene de Aparare, el evidentiind in context relatia excelenta de colaborare cu EDA avuta pe perioada detinerii de catre Romania a presedintiei…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, participa, in perioada 25 27 iunie, la Bruxelles, la o serie de activitati oficiale: sarbatorirea a 15 ani de la infiintarea Agentiei Europene de Aparare EDA organizata la sediul EDA, Reuniunea ministrilor apararii din statele membre NATO organizata la Cartierul…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat vineri, in cadrul conferintei internationale "Black Sea and Balkans Security Forum" ce se desfasoara in statiunea Mamaia, ca trebuie "pornite" programele de inzestrare a Fortelor Navale Romane, el adaugand ca tehnica actuala a acestei arme este una…

- Cea de-a patra reuniune a Forumului consultativ privind sustenabilitatea energetica in sectorul de aparare si securitate a fost organizata, in zilele de 12 si 13 iunie, la Bucuresti, de catre Agentia Europeana de Aparare (EDA) impreuna cu Comisia Europeana. In cuvantul de deschidere, ministrul Gabriel…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, afirma ca nu au fost exercitate presiuni in legatura cu procedura de achizitie aferenta programului de inzestrare "Corveta multifunctionala", nici asupra sa si nici asupra institutiei pe care o conduce, potrivit agerpres.ro.Citește și: A comis-o pentru…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a afirmat joi, intr-un mesaj de Ziua Distinsilor Vizitatori din cadrul ''European Spartan 2019'', ca exercitiul a demonstrat valoarea adaugata in dezvoltarea unui nivel inalt de interoperabilitate intre operatorii europeni ai aeronavei C-27J.…