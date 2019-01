Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat miercuri seara ca nu are "nicio problema" si sta "extrem de linistit" in ceea ce priveste modul in care se fac achizitiile militare, adaugand ca nu a avut niciodata, in calitatile oficiale pe care le-a detinut la acest minister, "nici divergente…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat joi ca are trei variante de inlocuitor pentru Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Armatei (SMAp), una dintre variante fiind Ovidiu-Liviu Uifaleanu, actualul sef al Statului Major al Fortelor Terestre.

- Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT pe 28 decembrie, de la ora 12.00, la Cotroceni, pentru a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romaniei, informeaza Președinția. Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a anunțat, miercuri seara,…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a anuntat ca nu va prelungi mandatul actualului sef al Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, care se incheie in 31 decembrie 2018. "Nu voi prelungi acest mandat al sefului Statului Major al Apararii. Legea prevede un mandat de patru ani de zile,…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a anuntat, miercuri seara, ca nu va prelungi mandatul actualului sef al Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, care se incheie in 31 decembrie 2018.

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca firma care va livra cele patru corvete militare, in valoare de 1,6 miliarde de euro, va fi anuntata pana cel tarziu la 12 ianuarie. El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la postul de televiziune B1, ca ofertele companiilor interesate de producerea de…

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul Gabriel Les, a fost ales presedinte al Organizatiei Municipale PSD Satu Mare in cadrul conferintei de alegeri care s-a desfasurat duminica la sediul partidului, a anuntat organizatia printr-un comunicat de presa, scrie Agerpres. "Ma onoreaza si ma responsabilizeaza…

- Daca ar dori cineva sa spuna ca in politica nu se produce nimic, se inseala. Clasa politica este cea mai inventiva, cea mai creativa categorie sociala. Creativitatea lor provine si din faptul ca ceea ce fac azi pot desface maine. Asa, de pilda, ei au inventat alegerea primarilor dintr-un singur tur…