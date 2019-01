Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat miercuri seara ca nu are "nicio problema" si sta "extrem de linistit" in ceea ce priveste modul in care se fac achizitiile militare, adaugand ca nu a avut niciodata, in calitatile oficiale pe care le-a detinut la acest minister, "nici divergente si nici discutii pe inzestrare". "Nici ministrul si nici seful Statului Major al Apararii nu au atributii directe in inzestrare. Sunt beneficiarii care isi fac documentele care tin de necesitatile lor de inzestrare, de capabilitatile de care au nevoie, le pun la dispozitia Departamentului pentru armamente,…