Stiri pe aceeasi tema

- Tara noastra este un factor de securitate si stabilitate a spatiului aerian alaturi de aliati, a declarat ministrul Apararii Nationale Gabriel Les in cadrul bilantului Statului Major al Fortelor Aeriene pentru 2018. „Romania se prezinta astazi, cu siguranta, ca un factor de securitate, control si stabilitate…

- Aseara, la Romania TV, ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat ca in momentul in care l a propus pe generalul Dumitru Scarlat la sefia Statului Major al Apararii SMAp nu s a gandit la nimic politic si ca regreta ca totul este privit in cheie electorala.Acesta a spus ca "ministerul functioneaza.…

- In mod ciudat, la putin timp dupa ce Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca a fost suspendata licitatia pentru corvetele Fortelor Navale si ca in acest caz a fost sesizat Parchetul Militar, ministrul Gabriel Les a declarat ca nu stie despre ce suspiciuni privind ilegalitatea procedurii ar fi vorba,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a tratat situatia conducerii Statului Major al Apararii "exclusiv politic, in detrimentul celor mai elementare norme juridice", sustinand ca rolul CSAT in aceasta procedura a fost "viciat", in conditiile in care seful…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat joi ca decretul presedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii este ilegal, potrivit Agerpres.„Eu vreau liniste, sa imi duc lucrurile cum trebuie la capat, desi, din punctul…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a avut marti, la Cartierul General al Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, o intrevedere cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, intre temele abordate fiind si cea legata de evolutiile situatiei de securitate din regiunea Marii Negre. Potrivit…

- Situatia in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, este "tensionata", iar Rusia ar putea incerca sa amplifice criza, avertizeaza viceamiralul Ihor Voroncenko, comandantul Fortelor Navale din Ucraina."Din punctul de vedere al oficialilor militari, situatia care se contureaza acum in…

- Situatia in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, este "tensionata", iar Rusia ar putea incerca sa amplifice criza, avertizeaza viceamiralul Ihor Voroncenko, comandantul Fortelor Navale din Ucraina.