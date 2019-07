Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat vineri la Constanta ca spera ca in cateva luni sa poata fi semnat contractul de executie pentru corvetele multifunctionale, precizand ca, in timp ce ministerul se judeca cu unul dintre ofertantii care a contestat licitatia, se negociaza contractul…

- Peste 860 de studenti din institutiile militare de invatamant superior Promotia 2019 "Nicolae Balcescu 200" vor participa vineri, 26 iulie, la festivitatile de absolvire si de inaintare in primul grad, dupa cum urmeaza: ora 9.00, Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta, strada Fulgerului nr.…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a reiterat importanta unitatii si indivizibilitatii aliate "ca premise fundamentale pentru formularea unor raspunsuri coerente in fata provocarilor actuale", in cadrul Reuniunii ministrilor apararii din statele membre NATO, desfasurata la Bruxelles, potrivit…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a publicat, luni, o postare pe Facebook in care il compara pe ministrul Apararii, Gabriel Leș, cu un fost secretar american al apararii, James Forrestal, care s-a sinucis in primii ani ai razboiului rece intr-un spital de psihiatrie strigand ”vin rușii”. Ministrul Apararii…

- O grupa de 20 de elevi ai Liceului Tehnologic 'Petru Rares' din comuna vasluiana Vetrisoaia parcurg programul de initiere Cadet in Fortele Navale Romane, pentru aprofundarea profilului studentului, la Academia Navala Mircea cel Batran (ANMB), in

- Academia Navala "Mircea cel Batran" gazduieste, in perioada 13 ndash; 18 mai, programul "Cadet in Fortele Navale Romane".Potrivit unui comunicat transmis de Academia Navala Mircea cel Batran, destinat elevilor din mediul civil, programul are ca scop familiarizarea acestora cu activitatile desfasurate…