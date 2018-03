Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a inceput foarte rau meciul cu Dodin si nici nu l-a continuat entuziasmant. Practic, nu i-a iesit nimic pana la 0-2 si 0-30. A trimis mingi scurte, penalizate usor de rivala, a servit slab, permitandu-i frantuzoaicei retururi castigatoare, chiar pe primul serviciu. Fara viteza si fara ritm,…

- Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a castigat joi meciul cu sportiva franceza Oceane Dodin (locul 98 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-5, si s-a calificat in turul trei al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, SUA, dotat cu premii totale in valoare de aproape opt milioane de dolari.

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- Simona Halep- Oceane Dodin 2-1, in turul 2 la Miami Open. Romanca a caștigat meciul disputat impotriva franțuzoaicei de 21 de ani, Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal din postura de “lucky loser”, in trei seturi: 3-6, 6-3,...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Simona Halep a fost un car de nervi in timpul setului decisiv cu Oceane Dodin, din turul secund al turneului de la Miami, dupa 3-6, 6-3 in primele doua seturi. In setul 3, la scorul de 2-1 pentru Dodin, Halep nu s-a mai putut stapani dupa inca o eroare neforțata. A izbit violent cu racheta de pamant,…

- Simona Halep a traversat momente dificile in timpul meciului cu Oceane Dodin, din turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami. Spre finalul primului set, jucatoarea noastra a parut vizibil deranjata de probleme la umarul drept și la gat și a solicitat de doua ori intervenția fizioterapeutului. …

- Simona Halep va debuta la Miami Open 2018 impotriva lui Oceane Dodin, locul 98 WTA, o sportiva din Franța, venita din calificari. Cele doua vor evolua in turul al doilea, iar meciul va fi LIVE VIDEO pe Digi Sport 2 și LIVE TEXT pe Digi24.ro, nu mai devreme de ora 21:00.

- Simona Halep, locul 1 WTA, va debuta azi la turneul de Miami. Simona Halep va juca azi, in jurul orei 21:00, impotriva franțuzoaicei Oceane Dodin. Meciul va fi in direct pe TV Digi Sport 2 și liveTEXT și video pe GSPRO. Inainte de debutul la turneul de la Miami, Simona Halep a vorbit despre cum se simte…

- Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open.Citește și: Se anunța creșteri salariale de 20%: Ce angajați de la stat sunt vizați Dodin a trecut in primul tur de Veronica…

- Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open, potrivit news.ro. Dodin a trecut in primul tur de Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, scor 6-4, 7-6 (3), 6-3, dupa doua ore…

- LIVE TEXT Simona Halep – Oceane Dodin, in turul 2 la Miami, in turul 2 la Miami, turneu de tenis dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, joaca direct in runda secunda cu franțuzoaica Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA), jucatoare venita din…

- Simona Halep, locul 1 1 WTA s-a calificat in turul III al turneului dupa ce a trecut de cehoaica Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, scor 6-4, 6-4, dupa o ora și 15 minute de joc. (Detalii aici) Simona Halep va juca in turul III cu americanca de 19 ani, Caroline Dolehide. Meciul urmeaza sa aiba loc in…

- LIVESCORE Irina Begu – Karolina Pliskova, in turul II la Indian Wells. Meciul se joaca in noaptea de vineri spre sambata, de la 1.30. Cehoaica are 25 de ani și e locul 5 WTA. Irina Begu (26 de ani, 36 WTA) s-a calificat, joi dimineața, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, dupa ce a trecut,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, o va intalni in turul doi la Indian Wells pe cehoaica Krystina Pliskova, locul 77 WTA. Cel mai probabil, meciul va avea loc in noaptea de vineri spre sambata. In turul 1, Pliskova s-a impus categoric in meciul cu Ying-Ying Duan, locul 95, scor 6-4, 7-6 (5), dupa un meci care…

- LIVETEXT Simona Halep – Catherine Bellis, in sferturile turneului de la Doha. Meciul este vineri. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, dupa ce a invins-o…

- Simona Halep și-a aflat adversara pentru meciul urmator la Doha. Aceasta se va confrunta cu letona Anastasija Sevastova, sportiva pe care a batut-o cu un dublu 6-0 in finala de la București.

- Simona Halep joaca in aceste momente meciul ei din turul II de la Doha. Simona a reusit sa se impuna in primul set al disputei cu rusoaica Ekaterina Makarova. Intre timp s-a incheiat si meciul ce a stabilit urmatoarea adversara a Simonei in eventualitatea in care se va califica in turul III al competitiei.…

- Simona Halep, locul 2 mondial, va evolua, miercuri, in jurul orei 15.00, in turul doi al turneului de la Doha, cu premii de totale de 3.173.000 de dolari. Meciul lui Simona Halep cu rusoaica Ekaterina Makarova, numarul 35 mondial, este al treilea de pe terenul central, dupa doua intalniri…

- Simona Halep, locul 2 WTA, joaca azi in turul II al turneului de la Doha, Qatar, contra rusoaicei Ekaterina Makarova, locul 36. Meciul va incepe la ora 14:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. liveTEXT Simona Halep - Ekaterina Makarova Acesta va fi primul meci pentru Simona…

- Simona Halep a declarat, marti, ca nu mai resimte dureri la piciorul drept, subliniind ca va fi apta pentru meciul cu rusoaica Ekaterina Makarova, din turul doi de la Doha. Ea a mentionat ca si-a dorit inca de cand era mica sa semneze un contract cu Nike."Piciorul este ok, dar trebuie sa joc…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, si Angelique Kerber (29 de ani), pozitia a 16-a in ierarhia mondiala, se vor intalni, joi, in jurul orei 07:00, in semifinalele turneului Australian Open. Meciul va avea loc pe va avea loc pe arena „Rod Laver”.

- Simona Halep, declarație surprinzatoare: ”Nu am asteptari sa caștig Australian Open 2018 din cauza gleznei”. LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, in sferturile Australian Open 2018. Meciul se disputa miercuri, de la ora 06.00. Cum a sarbatorit Simo calificarea și ce a spus adversara ei . Simona…

- Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

- Calificata in optimile Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa un meci dramatic cu Lauren Davis SUA, 76 WTA , constanteanca Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in aceasta faza a competitiei contra sportivei din Japonia Naomi Osaka 72 WTA , care a eliminat o pe australianca…

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial si principala favorita, sustine in noaptea de vineri, 19 ianuarie, spre sambata, 20 ianuarie, meciul din turul trei al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea constanteana o va intalni pe Lauren Davis SUA, 76 WTA , meciul fiind…

- Simona Halep s-a calificat dupa o victorie superba in turul al treilea de la Australian Open, insa liderul mondial se gandește serios daca va mai intra pe teren sambata, 20 ianuarie, in meciul cu sportiva din USA, Lauren Davis, locul 76 WTA. Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua…

- Simona Halep va evolua in noaptea de vineri spre sambata, la ora 02.00, ora Romaniei, in turul al treilea la Australian Open, cu americanca Lauren Davis, locul 76 WTA. Meciul dintre cele doua este primul de pe arena Rod...

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va infrunta pe Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA) in turul III la Australian Open 2018 . Meciul va avea loc sambata și va fi transmis in direct de Eurosport. Simona Halep s-a calificat in turul III dupa o victorie in doua seturi cu Eugenie Bouchard . Lauren Davis a ajuns…

- Siomona Halep e mandra de prestatia ei, mai ales ca a fost obtinuta in conditiile in care inca resimte dureri dupa accidentarea suferita la glezna in primul tur. "Am jucat foarte bine astazi, chiar daca nu e simplu sa joci contra ei. Am simtit mingea, am reusit sa deschid terenul si am gasit…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca joi in turul II la Australian Open impotriva canadiencei Eugenie Bouchard, locul 112 WTA. Meciul se va disputa de la ora 10:00, ora Romaniei, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. In primul tur, contra australiencei Destanee Aiava, Simona Halep a…

- Caroline Wozniacki s-a calificat miraculos in turul 3, dupa un thriller cu Jana Fett. Simona Halep a fost aproape sa scape de o adversara in lupta pentru supremația mondiala și pentru titlul de la Australian Open. Daneza Caroline Wozniacki (locul 2 WTA), care trecuse de Mihaela Buzarnescu in primu tur,…

- Dumitru Haradau, presedintele turneului de la Bucuresti, spune ca Simona Halep n-ar mai fi reusit sa revina daca pierdea primul set in fata australiencei Destanee Aiava si este de parere ca succesul obtinut marti dimineata ii va fi de mare ajutor liderului mondial. "Daca am avut emotii la 5-2? Sigur…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep conduce cu 2-1 in intalnirile directe cu Eugenie Bouchard, singura infranegere survenind insa intr-un moment foarte important, in semifinale la Wimbledon, in 2014."Ma bucur mult ca voi juca impotriva numarului 1 mondial. Voi folosi acest meci ca pe o unitate…

- Simona Halep, locul 1 WTA se va duela joi cu Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in turul doi de la Australian Open. Dupa victoria din turul 1, Destanee Aiava, scor 7-6, 6-1, Simona Halep a vorbit despre infruntarea cu Bouchard și despre meciul jucat in 2014, la Wimbledon, in semifinale, cand canadianca…

- Simona Halep a reușit sa se califice în turul al doilea de la Australian Open, însa nu fara câteva emoții.Numarul 1 monfial a învins-o pe australianca Destanee Aiava în doua seturi, cu scorul 7-6 (5), 6-1.Românca a recunoscut ca nu a început…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 05:30, in primul tur al Australian Open. Caștigatoarea acestui meci o va intalni in turul doi pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard și Oceane Dodin. Aceasta va fi prima intalnire…

- Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Melbourne, noteaza Agerpres.ro.Halep (26 ani) a pierdut in primul tur la editia de anul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. In turul secund, Simona Halep ar putea-o intalni pe canadianca Eugenie Bouchard. Canadianca ar urma s-o intalneasca in primul tur pe frantuzoaice Oceane Dodin. Potentiala adversara din turul trei a Simonei este jucatoarea ceha Petra Kvitova, dubla castigatoare la Wimbledon.…

- Simona Halep a avut un start greoi de partida și i-a permis chinezoaicei sa caștige primul act, unul in care nu a avut nici macar o minge de break. Situția s-a schimbat insa in urmatoarele doua seturi, in care constanțeanca a mai cedat doar 3 game-uri, doua dintre ele venind insa in atunci cand conducea…