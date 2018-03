Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a propus luni crearea unui „fond pentru zile negre” in zona euro, cu scopul de a proteja statele membre si uniunea monetara de viitoarele crize economice, transmite Reuters.

- Administratorul și acționarii care au adus o societate in insolvența sau in faliment nu vor mai putea infiinta noi societati, se prevede intr-un proiect de lege depus la Parlament. Initiativa prevede introducerea unui articol nou la art. 283 din Legea societaților, articol potrivit caruia „administratorului…

- Un proiect de lege depus recent la Senat prevede infiintarea de birouri notariale publice de stat. Prin aceasta initiativa ar urma sa fie stimulata concurenta, astfel incat onorariile notarilor sa fie mai mici. Conform initiatorilor (PSD si ALDE) in birourile notariale publice va lucra personal specializat…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea propune ca municipalitatea sa ofere ajutoare financiare pentru femeile insarcinate, pentru ca acestea sa isi faca toate analizele necesare in timpul sarcinii, un proiect de hotarare urmand sa fie dezbatut si votat saptamana viitoare in sedinta de Consiliu General. Edilul…

- Grecia le-a trimis autoritatilor de la Skopje ''o foaie de parcurs'' pentru solutionarea disputei bilaterale referitoare la viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in cadrul unor negocieri relansate in ianuarie intre cele doua tari, a indicat marti guvernul

- Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a lansat astazi in dezbatere publica un proiect de intelegere administrativa care presupune ca atunci cand ASF identifica orice incalcare a legislatiei sau cazuri de abuz de piata sa fie demarat un proces care permite…

- Intr-un comunicat al forului comunitar se arata ca Comisia Europeana a propus, marti, infiintarea unei Autoritati Europene a Muncii, intentie anuntata de presedintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, precum si o initiativa de asigurare a accesului la protectie sociala pentru…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor si unitatilor medicale mobile, unitati care sa contribuie la cresterea accesului populatiei adulte si copiilor din zonele defavorizate…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, propune infiintarea unui birou unic de inmatriculari in cadrul Registrului Auto Roman. Intr-o declaratie sustinuta ieri in Camera Deputatilor, Alexandru Baisanu a atras atentia ca procedurile actuale pentru inmatriculare pot duce in faliment firmele ...

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu a afirmat luni ca liberalii sunt impotriva unor prevederi din Codul administrativ, aratand ca numirea politica a sefilor de deconcentrate ar reprezenta o intoarcere la perioada de preaderare a tarii noastre la Uniunea Europeana. 'Suntem impotriva cu…

- Violul comis asupra unui copil ar trebui pedepsit cu inchisoare pe viata, asa cum este in cazul crimei. In Parlament este depus un proiect de lege care cere acest lucru. Unul dintre motive este ca cei care agreseaza copiii ies din inchisori si recidiveaza.

- Un proiect legislativ prin care propune introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi, a fost inițiat de Liviu Pop. Acest lucru ar stimula elevii sa fie mai competitivi, dar ar ajuta si elevii defavorizati, a motivat senatorul PSD. „Consideram ca este necesara o interventie in sensul…

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care vizeaza aprobarea programului de investitii pentru infiintarea unor centre de colectare a laptelui in zona montana, valoarea totala a acestui program fiiind de 60 de milioane de euro.

- Situația curațeniei in municipiu, departe de a fi una macar satisfacatoare, sesizari le cetațenilor, nenumaratele articole și editoriale aparute in presa salajeana, au facut ca municipalitatea sa ia, in sfarșit, masuri drastice in ceea ce-i privește in special pe cei care, fara nicio urma de respect…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Arad a anuntat, joi, ca va infiinta o asociatie din care sa faca parte toate institutiile subordonate, astfel incat sa poata cumpara energie electrica mai ieftina de pe piata, pentru consumul propriu, direct prin Bursa de Marfuri, estimandu-se ca se vor economisi…

- Acest proiect editorial s-a nascut din dorința instituției de a omagia personalitatea etnologului Elenei Rodica Colta, un profesionist desavarșit și dedicat meseriei pe care o are. La eveniment au participat Claudia Boghicevici- vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Peter Hugel- directorul…

- Senatorii din Comisia Juridica au dat, marți, un raport favorabil unui proiect legislativ ce vizeaza interzicerea radarelor ascunse. Autorii propunerii legislative vor ca radarele sa fie instalate exclusiv pe mașini inscripționate ale Poliției. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Peste 300 de persoane consiliate si informate, cel putin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi infiintate, monitorizate si consiliate, cel putin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele unui proiect de peste 20 de milioane de lei ce va fi derulat timp de 3 ani in Regiunea…

- Un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman sprijina dezvoltarea antreprenoriatului si cresterea ocuparii pe cont propriu in mediul urban la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin infiintarea a 73 de intreprinderi cu profil non-agricol, in vederea crearii de…

- Ministrul de Finante vine cu explicatii, dupa ce sindicatele au acuzat faptul ca mii de angajati sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical. Sindicalistii au cerut Guvernului sa intervina de urgenta…

- Un grup de parlamentari a inițiat un proiect legislativ care prevede ca venitul minim garantat sa poata fi cumulat din munca sezoniera și ajutorul social, niciuna dintre acestea sa nu o excluda pe cealalta. In prezent, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevede ca persoanele care beneficiaza…

- „Lista investițiilor propuse pentru anul 2018Așa cum am anunțat inca de anul trecut, bugetul Municipiului Focșani pentru anul 2018 este orientat in principal pe investiții, lista cu acestea cuprinzand de la strazi și cladiri publice pana la parcuri și locuri de joaca. Astfel, obiectul nostru principal…

- Mai mulți parlamentari propun introducerea in Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a lucrarilor de inființare, protejare și punere in valoare a spațiilor verzi. Aceștia susțin ca mai multe localitați din Romania nu indeplinesc cerințele europene de asigurare a unui spațiu verde…

- Invitata la RFI, Europarlamentarul Monica Macovei iese la rampa cu un scenariu neasteptat. Fostul ministru spune ca din punctul ei de vedere, ministrul Justitiei va propune demiterea lui Kovesi de la sefia DNA: „Cred ca Tudorel Toader va propune acest lucru, pentru ca se joaca cu aceasta chestiune…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura, construirea unui zid la granita cu Mexicul si programele de tratare a dependentei de opiacee, transmite Reuters.Planul…

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu a declarat luni ca modificarile aduse Codului Fiscal nu au adus haos doar in sistemul de stat si cel privat, ci au afectat si ONG-urile. El spune ca va propune redirectionarea unui anumit procent din impozitul pe venit catre ONG-uri, in locul impozitului pe…

- Deputatul liberal Laurentiu Leoreanu a acuzat „revolutia fiscala“ a PSD de distrugerea bugetelor organizatiilor non-guvernamentale si a anuntat ca va propune redirectionarea unui anumit procent din impozitul pe venit catre ONG-uri, in locul impozitului pe profit. Citeste mai mult: adev.ro/p4191o

- Cat va primi Halep la Nike anunta. La Cluj a purtat doar haine ale giantului american Simona Halep (2 WTA) nu are talent doar pe terenul de tenis, ci si la negocieri! Sfatuita bineinteles si de staff-ul ei, sportiva a obtinut un contract pe masura locului pe care il ocupa in clasament. Halep…

- Vicepreședintele ASF: Tarifele de referinta RCA vor fi recalculate Tarifele de referinta ale politelor de asigurare de raspundere civila auto (RCA) vor fi recalculate dupa coordonate noi, „unele vor creste, altele vor scadea”, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii…

- Deputatul Partidului Miscarea Populara Mures, Marius Pascan, a anuntat vineri ca formatiunea va initia un proiect legislativ prin care se doreste impunerea de obligatii institutiilor statului pentru a se implica in recuperarea patrimoniului national, atat din tara, cat si din afara acesteia.…

- Interventiile realizate prin proiect vor duce atat la cresterea nivelului de trai al persoanelor calificate, cat si al membrilor familiilor acestora si implicit al comunitatilor din care fac parte. Prin proiect se vor infiinta cel putin 15 structuri economice, ai caror beneficiari vor fi tot persoane…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a propunerii legislative pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara. "Suntem…

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu, membru al Comisiei de Administrație din Camera Deputaților, a anunțat ca, in respectivul for legislativ, deputații PSD-ALDE au votat impotriva construcției Autostrazii Iași- Targu Mureș, numita și autostrada Unirii.

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- I. TOTAL VENITURI = 4244 mii lei A) VENITURI PROPRII = 2959 mii lei Impozit cladiri PF = 57 mii lei Impozit teren PF = 282 mii lei Taxa mijloace de transport PF = 179 mii lei Impozit cladiri PJ = 135 mii lei Impozit teren PJ = 93 mii lei Taxa mijloace de transport PJ = 79 mii lei Impozit teren extravilan…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat, luni, ca vrea sa depuna o initiativa legislativa prin care sa fie eliminate calificativele in invatamantul primar, iar evaluarea elevilor sa se faca dupa un model european. „O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele…

- O eventuala condiționare a finanțarii prin fonduri europene de statul de drept nu ar trebui sa preocupe țara noastra. Declarația aparține președintelui Klaus Iohannis, care in timpul vizitei de la Bruxelles a abordat inclusiv aceasta chestiune cu oficialii europeni.

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a anuntat, vineri, la Alba Iulia, ca va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si...

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu spune, intr-un mesaj postat miercuri pe Facebook, ca momentele istorice de la 1859 si 1918 au fost rezultate unui proiect politic coerent, dar astazi ne lipseste tuturor acea viziune si proiect de viitor. "Poate ca nu reusim sa facem pe deplin inteleasa semnificatia…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a propus sa se infiinteze un departament pentru dezvoltarea Bucurestiului in cadrul Ministerului Dezvoltarii din guvernul Dancila, potrivit unor surse citate de Hotnews . Firea a confirmat pentru...

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, relateaza Agerpres. Articolul 34…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Japoniei care presupune infiintarea a 60 de centre in intreaga tara, dotate cu cate 28 de calculatoare…