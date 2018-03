Leoreanu (PNL): Întoarcere la perioada Cozmâncă Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu a afirmat luni ca liberalii sunt impotriva unor prevederi din Codul administrativ, aratand ca numirea politica a sefilor de deconcentrate ar reprezenta o intoarcere la perioada de preaderare a tarii noastre la Uniunea Europeana. 'Suntem impotriva cu privire la devenirea prefectului ca si functie publica si a politizarii functionarilor publici prin aceea ca sefii de deconcentrate vor fi numiti politic. Ar fi o intoarcere la perioada Cozmanca, la perioada de preaderare la UE si cred ca toata aceasta constructie, toate aceste eforturi pe care le-am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Intr-o conferinta de presa desfasurata duminica, 4 martie, primarul muncipiului Baia Mare, Catalin Chereches a enumerat prioritatile pe care le are pentru acest an. Pe agenda municipalitatii cap de lista sunt investitiile realizate cu Fonduri europene, infrastructura si curatenia. „Prioritatea mea…

- "Am spus ca in Parlament exista o colaborare cu PSD-ALDE fiindca ei au fost dispusi si sunt dispusi la o colaborare si la dialog. Nu ne intelegem in toate proiectele, nici noi nu sustinem toate proiectele lor, nici ei nu sustin toate proiectele noastre, dar exista un dialog si sunt dispusi la a cauta…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen, precizand ca nu pot exista critici la adresa Romaniei pe aceasta tema. Timmermans a mai spus ca nu exista nicio legatura…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi, dupa vizita la Parlament a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca legile justitiei vor fi puse in concordanta cu deciziile CCR, astfel incat ultimele observatii incluse in MCV sa fie rezolvate,…

- Prevederile fac parte dintr-o Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a fost inregistrata marți la Senat pentru dezbatere. Pentru a se aplica, documentul trebuie sa treaca de Parlament și de șeful statului.Angajatorii vor putea sa deduca cheltuielile…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma ca premierul Viorica Dancila i-a mintit pe presedintii consiliilor judetene si ca nu doreste cu adevarat ca administratiile publice locale sa primeasca tot impozitul pe venit, incasat. Citește și: CCR, decizie care afecteaza procesele…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma ca premierul Viorica Dancila i-a mintit pe presedintii consiliilor judetene si ca nu doreste cu adevarat ca administratiile publice locale sa primeasca tot impozitul pe venit, incasat. "Viorica Dancila, o noua minciuna spusa cu…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media in ultima perioada cu privire la conduita unor procurori in relația cu justițiabilii și a unor posibile abateri de la Codul deontologic al judecatorilor și procurorilor, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei…

- Propunerea conducerii Primariei pentru anul 2019, supusa dezbaterii publice, prevede acelasi nivel al taxelor si impozitelor ca in anul 2018. In aceasta perioada de dezbatere se va lua in discutie daca scutirea de impozit pentru monumentele istorice se va face in conditiile aplicarii prevederilor Codului…

- Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile…

- Mai multe dezacorduri 'substantiale' intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar putea pune sub semnul intrebarii faza de tranzitie ceruta de Londra dupa Brexit, a atras vineri atentia negociatorul sef al UE, Michel Barnier, relateaza AFP. "Date fiind aceste dezacorduri, tranzitia…

- Deputatul UDMR de Covasna Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus, pe 1 februarie, un proiect de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc, „ca expresie a identitații sale istorice” și in scopul „asigurarii egalitații de șanse a cetațenilor și protecției identitații naționale...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei considera ca modificarile aduse Legii administratiei publice locale incalca dispozitiile constitutionale privind principiul autonomiei locale, autoritatilor comunale si orasenesti, prefectului, precum si legii si principiul securitatii juridice. Potrivit…

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu, membru al Comisiei de Administrație din Camera Deputaților, a anunțat ca, in respectivul for legislativ, deputații PSD-ALDE au votat impotriva construcției Autostrazii Iași- Targu Mureș, numita și autostrada Unirii.

- Uniunea Europeana ar putea lua in calcul aplicarea de sanctiuni Regatului Unit in timpul perioadei de tranzitie post-Brexit prin masuri ca inchiderea anumitor domenii ale pietei unice pentru companiile britanice, conform unui document redactat de Uniunea Europeana si citat de The Guardian.

- Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat deputata PNL, Mara Calista."In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...)…

- În raportul de activitate pe anul 2017, au fost enuntate principalele rezultate ale institutiei în domeniile prevenirii si combaterii coruptiei. Astfel, în perioada de referinta, ofiterii Centrului au depistat 881 de infractiuni, dintre care 698 de acte de coruptie si conexe…

- "Anul acesta, mi-am propus ca bugetul AFM (Administratia Fondului pentru Mediu, n.r.) sa fie adoptat la finele lunii februarie - inceputul lunii martie. Prin bugetarea din Fondul de Mediu vom avea fonduri pentru sistemele de instalatii privind gestionarea deseurilor. Cat priveste timbrul de mediu,…

- In aceste momente, la Prefectura Constanta se desfasoara sedinta Colegiului Prefectural. In cadrul sedintei se va prezenta bilantul activitatilor desfasurate in perioada sarbatorilor de iarna. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte: Bilantul activitatilor desfasurate in perioada sarbatorilor de…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA.Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat anul trecut o noua organigrama a personalului din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor publice. In urma aprobarii, in aceasta perioada se desfasoara concursuri pentru 240 de posturi scoase la concurs, 96 dintre ele fiind la Politia Locala.…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din instituțiile publice va fi atribuit, in mod exclusiv, tinerilor dezavantajați, pentru o perioada de 24 de luni, cu condiția ca acestea sa fie vacante, potrivit unei decizii la Guvern. La finalul celor 24 de luni, contractul…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Masurile Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ialomița cu privire la campania speciala de vaccinare antirujeolica dispuse pentru orașul Țandarei se implementeaza in pas de melc. Deși autoritațile locale ar fi trebuit sa deschida de 3 saptamani un dispensar unde sa se realizeze imunizarile…

- Noua lege prevede infiintarea unei singure institutii care sa combata coruptia. Liderul de la Sofia a decis retrimiterea documentului in Parlament, pentru a fi imbunatatit. Potrivit Transparency International, Bulgaria este tara in care nivelul coruptiei este cel mai ridicat din intreaga Uniune Europeana.…

- Daca ar fi sa avem o opinie cu privire la anul 2017 din punct de vedere al investitiilor publice putem spune cu siguranta ca a fost un an dezastruos. Asta nu doar pentru ca cheltuirea banilor europeni nu a inceput (sume derizorii), cat mai ales pentru faptul ca in cele mai multe cazuri nici nu s-a dat…

- Pentru o vacanta linistita si in siguranta, va recomandam sa fiti vigilenti pe parcursul calatoriei, iar odata ajunsi la destinatie sa evitati "ofertele de nerefuzat" si furnizarea de informatii personale celor pe care nu ii cunoasteti. Evitati sa comunicati oricui date despre plecarile pentru o perioada…

- "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament. Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvenului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului. Daca da sau…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca vor fi adoptate masurile pentru mentinerea nivelului salariilor pentru angajatii din IT. Acestea ar fi scazut de la 1 ianuarie 2018, urmare a modificarilor la Codul fiscal prevazute in textul OUG 79. "Astazi vom adopta…

- Fata de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat aproape s-a dublat, de la 5,5 miliarde de lei (0,72% din PIB) in perioada ianuarie - noiembrie 2016 la 10,2 miliarde de lei in aceeasi perioada din acest an. MFP precizeaza ca se incadreaza in deficitul estimat de 3% din PIB.…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a inregistrat la Parlament, cu numai o saptamana inaintea Craciunului, o inițiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Printre noile prevederi propuse este una potrivit…

- De la investirea lui Donald Trump la catastrofele climatice, trecand prin criza catalana sau tirurile de rachete nord-coreene, AFP prezinta momentele-cheie care au marcat anul 2017, scrie News.ro . UN AN TRUMP Pe 20 ianuarie, miliardarul republican Donald Trump, in varsta de 70 de ani, devine presedintele…

- Obligarea tarilor UE sa primeasca migranti, nu este corect fata de popoare. Sa obligi tarile sa primeasca refugiati nu va ajuta Europa. Sunt cuvintele cancelarului austriac Sebastian Kurz intr-un interviu pentru cotidianul german Bild.

- 43 de organizații civice ii cer premierului Tudose o intalnire, pe tema modificarilor aduse legilor justiției, care au fost adoptate deja de Parlament. ”Riscam un derapaj fara precedent de la valorile democratice și de la drumul nostru alaturi de lumea libera, punand in pericol viitorul nostru ca națiune”,…

- Protestatarii din strada cer o intrevedere cu premierul Tudose Cele 43 de organizații civice semnatare, active in protestele de strada care au urmat emiterii ordonanței de urgența nr. 13 și propunerilor de modificare a legilor justiției și codurilor penale i-au solicitat premierului Mihai Tudose o intalnire…

- Uniunea Europeana a alocat astazi Republicii Moldova 36,3 milioane de euro sub forma de suport bugetar. Obiectivele acestei asistențe sunt crearea locurilor de munca, sporirea exporturilor pe piața europeana, consolidarea administrației publice, accelerarea dezvoltarii rurale și realizarea reformei…

- Mihai Tatulici a fost intrebat marți, in cadrul interviurilor DC News, daca ar vedea un act de disidența intr-o televiziune privata. "Nu, pentru ca piața media e din ce in ce mai saraca, din ce in ce mai mica și oamenii prefera sa nu-și riște pielea, sa incalce vreo regula a patronului. Doi, e foarte…

- Ordonanța de urgența adoptata astazi are in vedere corelarea, inclusiv in sensul urmarit de legislația europeana, și clarificarea prevederilor din cele trei legi - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și Legea nr. 101/2016 privind…

- Legile Justitiei | Comisia a inceput discutiile privind modificarea Codurilor penale, in prezenta ministrului Toader VIDEO LIVE Comisia pentru legile Justitiei a inceput, marti, la ora transmiterii acestei stiri, dezbaterile privind propunerile de modificare a Codurilor penale in legatura cu transpunerea…

- "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent cu care a demarat exercitiul financiar, iata ca putem spune ca toate obiectivele pe care Guvernul Romaniei si le-a propus, si le-a atins. (...) Previziunile pentru anul viitor, daca mergeti in acest ritm, sunt convinsa ca se vor realiza.…

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- Coalitia PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justitiei cat mai repede. Cei de la Putere si-au propus ca pana la finalul lui 2017 sa finalizeze acest proces, iar totul merge la foc automat in Parlament. In tot acest timp, mii de oameni protesteaza in strada, dar nu numai atat.Citește și: A…

- Ordonanța privind introducerea split TVA a fost adoptata, miercuri, de Parlament și merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a criticat proiectul in plen, afirmand ca, prin aceasta masura, vor fi afectate nu doar firmele private cat și instituțiile publice. Parlamentul a adus mai…

- In aceasta saptamana este programata dezbaterea și aprobarea in Parlament a bugetului pe anul 2018. Ne vom confrunta, și in acest an, cu aceeași situație din anul 2017: consumam mai mult, importam mai mult, imprumutam mai mult și nu construim nimic! Cea mai mare problema a bugetului este determinata…

- In Republica Moldova, reforma administrației publice locale va fi intensificata. Astfel, Consiliul national pentru reforma administratiei publice va prelua functiile Comisiei paritare pentru descentralizare. Acest fapt a fost menționat in cadrul unei ședințe a Consiliului, prezidate de premierul Pavel…

- Dupa ce Calin Popescu-Tariceanu a spus ca, in opinia sa, nu sunt necesare in acest moment mitinguri de sustinere, asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare, liderul PSD, Liviu Dragnea, primește o lovitura neașteptata din interiorul partidului.Vicepreședintele…