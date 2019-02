Leoparzi de zăpadă, zăriţi frecvent în nord-vestul Chinei Camerele cu infrarosu amplasate in rezervatia naturala din provincia chineza Gansu (nord-vestul tarii) au surprins peste 60 de imagini cu leoparzi de zapada in a doua jumatate a anului 2018, informeaza Xinhua.



Rezervatia naturala Yanchiwan este situata in partea de vest a Muntilor Qilian. Personalul rezervatiei a colectat recent mai multe videoclipuri si fotografii surprinse de 50 de camere cu infrarosu, in acestea putand fi remarcati mai multi leoparzi de zapada plimbandu-se singuri, marcandu-si teritoriul sau alergand prin ploaie.



"Pe baza acestor imagini, putem concluziona… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lupi cu chef de joaca in zapada, filmați intr-o padure din Parcul Natural Porțile de Fier de o camera de monitorizare a faunei amplasata de specialiștii Romsilva. „Pradatori foarte eficienți și șireți, lupii sunt vazuți foarte rar in libertate. Lupul este un carnivor care traiește in haita și are un…

- Noua mineri au fost dati disparuti dupa un seism puternic care s-a produs marti in vestul Poloniei, in zona minei de cupru din Rudna, a anuntat compania minera KGHM, citata de AFP si Xinhua, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda inedita de a face rost de bani! Cat cere Adrian Mutu pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo pentru intervalul 22 ianuarie, ora 05 – 23 ianuarie, ora 14. In aceasta perioada, in intreaga țara se anunța ninsori moderate cantitativ și strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte, polei. In…

- Cercetatori chinezi au obtinut incoltirea primei seminte de bumbac pe Luna, un succes al unuia dintre experimentele sondei Chang'e 4, care a reusit sa aselenizeze pe fata ascunsa a satelitului stabilind o premiera in istoria explorarii spatiale, informeaza marti agentia de stiri Xinhua citata…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a fost inregistrat duminica in zona de la granita Iranului cu Irakul si a fost resimtit si in capitala irakiana, Bagdad, informeaza Xinhua. Seismul cu magnitudinea 5,8 s-a produs la ora locala 5:00 p.m. (14.00 GMT), la o adancime de 10 kilometri, potrivit…

- Nu mai putin de 3.916 scoli primare au fost adaptate pentru a-i invata pe elevi tehnicile de baza ale fotbalului, de cand presedintele Chinei, Xi Jinping, a introdus in 2015 un plan pentru ca fotbalul sa fie convertit in sport national, conform datelor Ministerului Educatiei, citate marti de Agentia…

- Cel puțin 22 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, miercuri, in urma unei explozii izbucnite intr-o uzina chimica din provincia Hebei, aflata in nordul Chinei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul a cuprins de asemenea 50 de vehicule, a informat agenția…

- O violenta furtuna de nisip a lovit un oras din nord-vestul Chinei, perturband traficul auto si viata de zi cu zi a rezidentilor, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Un material difuzat de postul de televiziune CCTV arata cum un nor de nisip a invaluit duminica intr-o…