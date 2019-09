Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Petrisor Cioroaba avea 18 ani și era fotbalist. Tanarul a crescut in oraselul Palazzo Pignano, din provincia Cremona, insa de sambata a intrat parca in pamant. Parinții lui, care sunt...

- O alta adolescenta din Romania a disparut. Ștefania, in varsta de 15 ani, a plecat din Complexul de servicii Sancta Maria din Piatra Neamț, in urma cu 5 zile, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic despre ea.

- Parintii adolescentei de 15 ani, disparuta duminica trecuta intr-o padure tropicala din Malaezia, au indicat posibilitatea ca fata sa fi fost rapita, desi politia continua sa investigheze cazul ca o disparitie, relateaza sambata EFE. Intr-un comunicat difuzat sambata, parintii fetei au informat…

- Un barbat a fost dat disparut de catre familie la Eforie, iar pompierii l-au cautat cu șenilata pe plaja și cu barca in mare. Ulterior, barbatul a aparut de la o plimbare pe plaja. Familia barbatului a sunat marți la 112 și a anunțat ca acesta a intrat in mare și nu a mai ieșit, arata Mediafax. Pentru…

- O noua disparitie in Romania! Marcu Maria Cristina, o adolescenta de 14 ani, este cautata de politisti. Oamenii legii cauta o adolescenta de 14 ani, care a plecat de acasa si nu a mai revenit, stabilindu-se ca, in noaptea de duminica spre luni, a dormit la o vecina, iar apoi a plecat intr-o directie…

- Alexandra, o adolescent de 15 ani, din localitatea Dobrosloveni, a disparut miercuri, 24 iulie 2019. Parintii au dat alarma, anuntand politia si solicitand ajutorul tuturor celor care pot contribui aducerea acasa a copilei.

- Un tanar in varsta de 31 de ani, originar din comuna Ostra, a disparut fara urma acum o luna de zile, iar familia incearca sa dea de urma acestuia. Silviu Silea a disparut in Germania, zona Gutersloh, unde lucra la un abator.Suceveanul se afla in Germania din luna martie, iar familia spune ca au ...

- Tabita-Lidia Muntean, o tanara de 17 ani a plecat in dimineața zilei de 25 iunie a.c., de la domiciliul sau din Covasanț și de atunci nu se mai știe nimic despre ea. Tanara are urmatoarele semnalmente: 1,70 m, 55 de kg, par negru, lung, peste umeri și ochi caprui. Nu se cunoaște vestimentația acesteia…