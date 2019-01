Leonid Gozman: Zgomot alb „Putin a spus adevarul – el intr-adevar are pregatire de comandant de pluton de artilerie (obuziere M-30 de 122 de mm), primul sau grad militar fiind locotenent de artilerie. Știu asta pentru ca am studiat la facultate in aceeași perioada cu Putin, e drept ca nu la Drept, ci la Psihologie”, comenteaza scriitorul și publicistul […] Citeste articolul mai departe pe reportervirtual.ro…

Sursa articol si foto: reportervirtual.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a spus ca a comandat un batalion de artilerie in tinerețe, pe vremea Uniunii Sovietice. Acesta este un detaliu din trecutul liderului de la Kremlin care era necunoscut pana in prezent. Președintele Rusiei a facut aceasta marturisire luni, in timp ce se afla la fortareața Petru și Paul…

- Odata cu adoptarea ordonanței de urgența pentru amnistie și grațiere, ar putea sa iasa din penitenciare nu mai puțin de 15.000 de deținuți printre care care talhari, pedofili și violatori. Cel putin asa sustin specialistii in Drept care au facut aceste calcule in baza singurei informatii care „a scapat”…

- Escrocii din ce in ce mai inventivi. Metoda ”Accidentul” revine in forța cu o noua abordare. De aceasta data, sarlatanii sunt si mai convingatori pentru ca joaca rolul unor politisti. Sub pretextul ca ajuta la prinderea unor infractori, victimele sunt convinse prin telefon, de falsii oameni ai legii…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, intr-un atentat sinucigas la o adunare religioasa care sarbatorea nasterea profetului Mahomed marti, la Kabul, au anuntat oficiali afgani, relateaza AFP.

- UVT continua seria clasarilor in diferite clasamente universitare. De aceasta data apare in Times Higher Education Subject Rankings, fiind una dintre cele trei universitați din Romania ierarhizate in acest top, la subdomeniile aferente domeniului Științe fizice, unde sunt Fizica, Matematica, Chimia…

- Agendele sunt instrumente esentiale pentru scriitori, artisti, afaceristi, studenti si oricine doreste sa tina evidenta gandurilor lor zilnice. Exista posibilitatea sa aveti deja o aplicatie pentru preluarea de note pe telefonul dvs sau pe tableta, dar, in ciuda acestei tehnologii, multi oameni…

- Un jurnalist japonez detinut timp de peste trei ani in Siria si eliberat in aceasta saptamana a descris anii de captivitate ca un "infern", relateaza France Presse, care mentioneaza ca Jumpei Yasuda a decolat spre Japonia unde este asteptat joi seara. "A fost un infern", a marturisit Jumpei…

- Un jurnalist japonez detinut timp de peste trei ani in Siria si eliberat in aceasta saptamana a descris anii de captivitate ca un ''infern'', relateaza France Presse, care mentioneaza ca Jumpei Yasuda a decolat spre Japonia unde este asteptat joi seara. "A fost un infern",…