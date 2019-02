Stiri pe aceeasi tema

- 'The Devil in the White City', un proiect cinematografic conceput initial pentru Martin Scorsese si Leonardo DiCaprio, va fi, in cele din urma, adaptat pentru platforma de televiziune Hulu, a anuntat compania citata marti de EFE. Scorsese si DiCaprio vor fi producatorii executivi ai serialului,…

- Michael B Jordan a dezvaluit recent ca metoda abordata pentru a intra in pielea in pielea personajului Killmonger din Black Panther l-a afectat psihic. Actorul a jucat rolul unui ticalos care l-a trimis la terapie. Starul din filmul Marvel i-a marturisit lui Oprah Winfrey, in timpul emisiunii SuperSoul…

- Macaulay Culkin ințelege curiozitatea celorlalți despre prietenia lui cu Michael Jackson, dar insista ca aceasta era una destul de „normala”. Starul din „Singur acasa” a povestit intr-un interviu ca Regele muzicii pop l-a luat sub aripa sa cand acesta era doar un copil. Actorul, in varsta de 38 de ani,…

- Daca 2018 te-a dezamagit in materie de filme, viitorul suna mult mai bine. Ca in fiecare an din ultimul deceniu, supereroii sunt in prim-plan, dar ne tenteaza destule titluri și din alte genuri cinematografice. Revin pe marele ecran regizori precum Quentin Tarantino, Martin Scorsese, James Cameron sau…

- Producatorul executiv susține ca și foștii colaboratori ai cantarețului R & B, Celine Dion, Erykah Badu, Dave Chapelle și Questlove au refuzat și ei interviurile. Foștii colaboratori ai lui R Kelly, Lady Gaga și Jay-Z, se numara printre muzicienii care au refuzat sa fie intervievați pentru un serial…

- Aproape 20 de ani s-a chinuit Leonardo DiCaprio sa caștige Premiul Oscar. Iar acum, la 44 de ani este forțat sa returneze un trofeu, intr-un caz de posibila frauda. Nu, nu e trofeul pe care l-a caștigat in 2016, pentru rolul din The Revenant (2015). Este de fapt cel cu care a fost recompensat Marlon...…