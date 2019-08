Stiri pe aceeasi tema

- Jean Valvis (65 de ani) este un barbat celebru, afacerist de succes, pentru care familia joaca un rol extrem de important. Cand timpul ii permite, cel supranumit „Regele apelor minerale” este trup si suflet alaturi de cei dragi si le ofera clipe de neuitat.

- Ieri, 21 iulie 2019, in jurul orei 04.10, polițiștii Secției numarul 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 54 de ani, din Daia Romana, in timp ce conducea un autoturism pe strada Calarași din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ziarul Unirea Beat „manga” la volan: Un barbat de 53 de ani, din Șard, surprins cu alcoolemie de 1,08 mg/l in timp ce conducea Beat „manga” la volan: Un barbat de 53 de ani, din Șard, surprins cu alcoolemie de 1,08 mg/l in timp ce conducea La data ... Beat „manga” la volan: Un barbat de 53 de ani, din…

- Ieri, 24 iunie 2019, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Șard, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 10 iunie 2019, in jurul orei 22,20, in timp ce acționau pe strada Principala din localitatea Tiur, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, din Blaj. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul avea…

- Astazi, 3 iunie 2019, in jurul orei 00.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilometru, a rezultat…

- Ieri, 15 mai 2019, in jurul orei 16.00, polițiștii din Ocna Mureș, in timp ce acționau pe raza orașului, l-au depistat pe un barbat de 54 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…