Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege care transforma programul "Prima Casa" in "O familie, o casa", ce va avea un caracter social. Proiectul a fost adoptat cu 72 de voturi "pentru" si 10 abtineri. Proiectul depus de ministrul Finantelor urmeaza sa intre la Camera Deputatilor,…

- PIATRAONLINE, cel mai mare magazin din Romania de produse din piatra naturala, lanseaza DreamBuilders, un ghid digital de amenajare interioara destinat tuturor persoanelor care doresc sa isi modifice locuinta. DreamBuilders by PIATRAONLINE este prezentat sub forma unui studiu de caz al carui…

- Proiectul propus de mai multi senatori si deputati PNL pentru modificarea Codului Muncii in sensul reintroducerii saptamanii de lucru de sase zile este o masura "absurda si nedospita" care nu numai ca da Romania inapoi cu 30 de ani, dar o si decupleaza de Europa, scrie joi ministrul Muncii, Marius…

- Proiectul „Oxigen”, aflat inca in dezbatere publica, va fi modificat, astfel incat toți posesorii de autoturisme cu norme de poluare non euro, euro 1 și euro 2, indiferent de județul in care sunt inmatriculate, sa plateasca vinieta. Inițial, proiectul excepta de la plata taxei de acces in Capitala autovehiculele…

- Proiectul privind sanctionarea aspra a soferilor care folosesc telefonul mobil la volan a devenit lege. Putem spune, in sfarsit, STOP Live pe Facebook la volan. Autoritatile admit: initiativa Observator a grabit schimbarea legii.

- Facebook, compania care detine si aplicatia de mesagerie WhatsApp, se afla in discutii cu autoritatile din Indonezia pentru a lansa platile mobile. O functionalitate testata deja pe piata din India si care ar urma sa fie lansata treptat in mai multe piete emergente, scrie Reuters.

- Parlamentul din India a aprobat un proiect de lege care interzice dreptul vechi de mai multe secole al barbatilor musulmani de a divorta instantaneu de sotie, relateaza The Guardian potrivit news.ro.Administratia nationalista hindusa a premierului Narendra Modi doreste sa scoata in afara legii…

- ”Libra provoaca ingrijorari serioase legate de confidentialitate, spalarea de bani, protectia consumatorilor si stabilitatea financiara”, a afirmat Powell in timpul audierii sale bianuale in Comisia pentru servicii financiare din Camera Reprezentantilor. ”Nu cred ca proiectul poate merge mai departe”…