Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut, sambata dimineata, intr-o emisiune, ca lista rusinii, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului dispare din ianuarie, iar aplicare popririlor in prima parte a acestui an.

- Firmele controlate de el sunt in faliment, nu mai au activitate sau merg in pierderi, adunand datorii de 8,6 milioane de euro, iar daca adaugam si sumele pe care fostul baron portocaliu trebuie sa le achite statului ca prejudicii recuperate prin confiscare de catre instante in dosarele sale, de circa…

- Reputatul dirijor venezuelean Gustavo Dudamel va primi o stea pe celebrul bulevard Walk of Fame din Hollywood (SUA), la 22 ianuarie, relateaza miercuri EFE. "Ma simt onorat de a fi inclus printre atatea staruri pe Walk of Fame din Hollywood", a postat pe Twitter maestrul venezuelean, dupa…

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 76-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles, potrivit agerpres.ro. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film-drama:…

- Lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 76-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film-drama: ‘Bohemian Rhapsody’ Cel mai bun film – comedie/musical:…

- Sibiu a fost inclus in topul locurilor de vizitat in anul 2019, realizat de celebra revista National Geographic . Pe lista recomandarilor apar destinatii mai putin cunoscute turistilor, dar si locuri populare pe care trebuie sa le vezi macar o data in...

- Celebrul actor american Brad Pitt implinește astazi 55 de ani. Considerat de mulți drept cel mai frumos barbat din lume, starul de film este și unul dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood. El are la activ trei nominalizari la Oscar și este laureat al unui premiu Globul de Aur.

- Black Friday 2018. Ce cumpara romanii in "Vinerea Neagra". Lista produse. In topul preferințelor se numara electrocasnicele și gadgeturile, dar gama pentru care pot opta clienții pentru reduceri este mult mai mare. Categoria electro-IT este cap de lista in planurile de shopping ale romanilor. 40%…