Leonardo DiCaprio a donat 5 milioane de dolari pentru pădurea amazoniană Padurea amazoniana, care reprezinta cel mai bogat ecosistem al lumii și asigura 20% din oxigenul necesar oamenilor, a fost cuprinsa de o serie de incendii devastatoare – peste 70.000 – unele iscate de fermierii care vor sa scape de deșeuri, altele produse ca urmare a defrișarii intense. Numarul de incendii depistate anul acesta in padurea amazoniana este aproape dublu fața de cel de anul trecut, cand au fost inregistrate cca. 40.000. Acum, actorul Leonardo DiCaprio, prin fundația pe care o deține, Earth Alliance, a donat 5 milioane de dolari pentru salvarea padurii amazoniene. Earth… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

