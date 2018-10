Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Martin Scorsese si actorul Leonardo DiCaprio vor lucra din nou impreuna la thrillerul ''Killers of the Flower Moon'', a anuntat studioul Imperative Entertainment citat joi de EFE. Proiectul, bazat pe cartea de succes cu acelasi nume a lui David Grann, va fi cel de-al saselea…

- Numerosi cinefili, tineri si varstnici, s-au reunit in numar mare luni seara in capitala Italiei pentru a asista la un masterclass sustinut de Martin Scorsese, in timpul caruia legendarul regizor american, ovationat si aplaudat in picioare de spectatori, a vorbit despre influentele din arta lui cinematografica,…

- Potrivit agenției de presa The New York Times, 17 prieteni, incantați de sarbatorirea unei zile de naștere și nedorind sa conduca sub influența alcoolului, au luat decizia de a inchiria o limuzina care sa ii transporte la un restaurant. Deși decizia parea cea mai corecta, aceștia nu au mai ajuns…

- Emoții puternice și surprize! De asta a avut parte fosta atleta americana Jan Svendsen la Premiile Emmy 2018! Și asta pentru ca partenerul ei de viața, Glenn Weiss, a fost premiat cu un trofeu, dar mai ales ca, indragitul regizor a profitat de moment ca sa o ceara de soție in fața a zeci de […] The…

- China acuza agențiile pentru obținere de informații din Taiwan de folosirea studenților pentru acte de spionaj. Acuzațiile Chinei au declanșat o reacție dura din partea autoritaților de la Taipei, care spun ca momentan ei sunt cei care investigheaza posibile acte de spionaj in care este implicat Beijingul,…

- Scrisoarea trimisa lui Klaus Iohannis si autoritatilor romane „nu are nimic de-a face cu Guvernul american“, a declarat avocatul presedintelui american Donald Trump, Rudolph Giulani, citat de The New York Times (NYT).

- Paul Thomas Anderson a castigat Marele Premiu Fipresci, cea mai importanta distinctie oferita de Federatia internationala a criticilor de film, pentru filmul "Phantom Thread", devenind primul regizor care castiga premiul de trei ori, relateaza vineri Variety. Regizorul, care a mai castigat in 2000 si…

- Corin Hardy, care se ocupa in prezent cu promovarea filmului horror "The Nun", urmatorul spin-off din universul Conjuring, a declarat la Comic-Con ca a avut o experienta paranormala in timpul turnarii peliculei...