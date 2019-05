ASF a lansat un hub pentru inovații in domeniul asigurarilor In acest sens, la nivelul Autoritații, a fost deja lansat hubul pentru inovații in domeniul asigurarilor, InsurTECH HUB, prin care se urmarește incurajarea tehnologiilor inovatoare in favoarea consumatorilor, a dezvoltarii mijloacelor de reglementare și supraveghere și a dezvoltarii pieței asigurarilor in mod controlat și cu protecția drepturilor și intereselor acestora. ASF urmarește protejarea intereselor consumatorilor și dezvoltarea piețelor financiare La nivel european, Autoritatea este implicata in mai multe grupuri de lucru care…