- ASF a lansat un hub pentru inovații in domeniul asigurarilor In acest sens, la nivelul Autoritații, a fost deja lansat hubul pentru inovații in domeniul asigurarilor, InsurTECH HUB, prin care se urmarește incurajarea tehnologiilor inovatoare in favoarea consumatorilor, a dezvoltarii mijloacelor de reglementare…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) organizeaza in cadrul Global Money Week, in perioada 25 - 31 martie 2019, o serie de actiuni dedicate promovarii educatiei financiare in randul copiilor si tinerilor, conform unui comunicat de presa al institutiei. Primul eveniment din saptamana GMW a reunit…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are datoria de a se implica in tot ce inseamna activitate de educatie, deoarece educatia timpurie formeaza consumatorii si ii pozitioneaza pe un palier de egalitate cu furnizorii de servicii financiare, a declarat luni Gabriel Constantin, directorul de cabinet…

- ​​'Experiența de cadru didactic în domeniul studiilor economice' a lui Leonardo Badea, numit președinte al ASF, și a Aurei Socol, numita membru neexecutiv în ASF, 'constituie deopotriva experiența în domeniul financiar în sensul textului constituțional de referința.",…

- Acționarii internaționali majoritari ai tuturor celor șapte companii de administrare a fondurilor de pensii private obligatorii din Romania (Pilonul II) s-au intalnit la Bucuresti pentru a discuta cu autoritațile relevante, in contextul efectelor majore pe care OUG 114/2018 le are asupra acestui sistem.…

- ”​În baza materialului prezentat, CNSM a identificat soluții de posibile scenarii de adaptare (subl.n.) a OUG 114/2018, cu respectarea legislației in vigoare”, se arata în comunicatul remis presei dupa încheierea întâlnirii de luni. Așa cum HotNews a anticipat,…

- Intalnire de foc intre Teodorovici și Mugur Isarescu in cadrul Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențiala (CNSM). Acesta este alcatuit din trei membri ai BNR și doi ai Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF): Mugur Isarescu (guvernator BNR și președintele CNSM), Florin Georgescu (prim-viceguvernatorul…