- Leonardo Badea, actualul presedinte al ASF a fost votat, marti, de deputatii si senatorii din Comisiile de politica economica si buget pentru un al doilea mandat la sefia institutiei. Prim vicepresedinte a fost aleasa Elena Doina Dascalu. 30 de candidati la sefia ASF au fost audiati…

- Parlamentul European a adoptat, astazi, rezolutia impotriva Romaniei cu 473 de voturi 39;pentru 39;, 151 39;impotriva 39; si 40 de abtineri, scrie Romania TV.Rezolutia a fost adoptata, cu amendamente, de Parlamentul European.Parlamentul European a adoptat, astazi, rezolutia impotriva Romaniei cu 473…

- Candidatii pentru Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara sunt audiati marti in comisiile parlamentare de specialitate, 32 de persoane inscriindu-se pentru cele noua locuri, potrivit Agerpres.Candidatii sunt: Leonardo Badea, Andrei Micu, Adrian Simionescu, Viorel Stefan, Radu Toia,…

- Candidatii sunt: Leonardo Badea, Andrei Micu, Adrian Simionescu, Viorel Stefan, Radu Toia, Mircea Ursache, Marius Sorin Bota, Elena Dascalu, Stefan Armeanu, Catalin Mancas, Gheorghe Marcu, Andrei Razvan Micu, Adrian Mitroi, Mircea Oancea, Cristian Rosu, Claudia Sava, Laura Socol, Andrei Stamatian,…

- Actualul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, dar și actualul vicepremier Viorel Ștefan și-ar dori funcția de președinte al Consiliului ASF, au precizat pentru HotNews.ro surse din industrie. PSD, partidul care deține 6 din cele 9 poziții din Consiliul ASF, ar…

- Istoria inregistreaza faptele nu scuzele, iar toate argumentele care au fost aduse impotriva votarii sintagmei de integrare europeana nu rezista. De aceasta parere este vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, contactat intr-o intervenție Publika TV.

- Primarul general Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca propunerea potrivit careia liderul PSD, Liviu Dragnea trebuie sa faca ...

- Coalitia militara care intervine in Yemen sub comandament saudit a reafirmat luni caracterul ''legitim'', in opinia sa, al unui raid aerian luna trecuta care a dus la moartea a zeci de persoane, intre care 40 de copii, relateaza AFP. ''Raportul comisiei de ancheta…