Leonardo Badea a fost reales presedinte al ASF. Iata cine va ocupa celelate functii de conducere

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii sunt: Leonardo Badea, Andrei Micu, Adrian Simionescu, Viorel Stefan, Radu Toia, Mircea Ursache, Marius Sorin Bota, Elena Dascalu, Stefan Armeanu, Catalin Mancas, Gheorghe Marcu, Andrei Razvan Micu, Adrian Mitroi, Mircea Oancea, Cristian Rosu, Claudia Sava, Laura Socol, Andrei Stamatian,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus ca il sustine pe Viorel Stefan la sefia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), insa membrii CEx au ridicat o alta problema in sedinta, si anume faptul ca lui Leonardo Badea, actualul sef ASF, i s-a promis, atunci cand si-a depus prima data candidatura, ca…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, controlat de Liviu Dragnea, va stabili in sedinta de luni cine va fi noul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), una dintre sinecurile extrem de ravnite, datorita salariului de peste 14.000 de euro lunar. Favorit pleaca Leonardo Badea, actualul sef…

- Cei interesați sa-și depuna candidatura pentru conducerea ASF o pot face pana luni, 5 noiembrie, inclusiv, cand este data limita, iar pana la acest moment in cursa au ramas inscriși cei 28 de candidați, a declarat marți pentru HotNews.ro, Marius Budai (PSD), președintele Comisiei de buget finanțe din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a reafirmat, vineri, sustinerea pentru premierul Viorica Dancila, in contextul discutiilor din spatiul public privind oportunitatea inlocuirii acesteia cu actualul comisar european pentru Politica regionala, Corina Cretu. Liderul social-democrat a respins categoric…

- Se contureaza modificarile in ministere, o data cu apropierea Comitetului Executiv National al PSD, in care se va stabili cine pleaca si cine vine in cabinetul Vioricai Dancila. Premierul a discutat, miercuri dimineata, cu liderul PSD Liviu Dragnea, inainte de sedinta BPN. Pana in acest moment, potrivit…

- Actualul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, dar și actualul vicepremier Viorel Ștefan și-ar dori funcția de președinte al Consiliului ASF, au precizat pentru HotNews.ro surse din industrie. PSD, partidul care deține 6 din cele 9 poziții din Consiliul ASF, ar…

- Klaus Iohannis ar ieși președinte, dar la lupta cu Calin Popescu Tariceanu. Rezultatele unui sondaj CURS prezentat de stiripesurse, arata ca Iohannis ar obține 40% din voturile românilor daca duminica viitoare ar avea loc alegeri. Actualul președinte e urmat…