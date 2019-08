Leonard Dimian nu își dă demisia din funcția de subprefect Subprefectul de Buzau, Leonard Dimian, ramane deocamdata in funcție. Acesta spune ca decizia liderilor ALDE de a ieși de la guvernare nu presupune automat și retragerea din funcțiile de conducere a directorilor și celorlalți șefi din teritoriu. O eventuala demisie va veni doar in momentul in care conducerea ALDE Buzau va decide ca este este momentul pentru acest gest. ”Este vorba despre calitatea de inalt funcționar public. Procedurile sunt un pic mai complicate, cand o sa fie cazul o sa va comunic. Ca va fi un act unilateral, ca va fi vorba despre o decizie pe linie administrativa, o sa știți.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

