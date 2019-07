Leona Lewis s-a măritat cu dansatorul ei Leona Lewis s-a maritat, saptamana trecuta, cu dansatorul ei, cu care avea o relație de opt ani. Artista a facut publice cateva imagini de dinainte de marele eveniment. Cantareața a postat pe contul sau de Instagram cateva „stories” in care iși arata rochia de mireasa, precum și o fotografie cu cateva baloane care formeaza mesajul „viitoare mireasa”. Inainte de marele eveniment, Leona, in varsta de 34 de ani, a declarat pentru OK! Magazine ca Dennis, iubitul ei, este „piatra ei”. „Suntem pregatiți sa facem asta. Dennis este cea mai blanda și buna persoana pe care o cunosc”, a mai spus artista.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

