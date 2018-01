Stiri pe aceeasi tema

- Peste 74% dintre intreprizatorii romani ar putea ajunge la inchisoare in 2018 daca Guvernul va reintroduce raspunderea penala pentru neretinerea si neincasarea sau retinerea si neplata impozitelor si contributiilor. Ca sa afle ce parere au angajatorii despre modificarea Legii 241/2005 pe care…

- Peste 70% dintre firmele mici si mijlocii intampina dificultati in retinerea si plata contributiilor sociale si a impozitelor, principala cauza a intarzierilor fiind neincasarea la timp a facturilor de la beneficiari, iar in aceste conditii companiile nu sunt de acord cu propunerea guvernului ca…

- "Astazi am depus plangere impotriva lui Serban Nicolae la Senat si la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Nu doar eu am fost jignita, ci toate femeile. A fost lezata insasi demnitatea femeii. Mai mult, Romania nu poate tolera sa fie reprezentata in cele mai inalte foruri politice de…

- Deputata USR Cosette Chichirau a depus plangere impotriva senatorului PSD Șerban Nicolae la Comisia de disciplina a Senatului și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii.Citeste si: Un fost ministru al Justitiei, atac FARA PRECEDENT: 'Romania, asediata de grupul de crima organizata…

- Cat de performat este sistemul medical din Romania? De ce ajung oamenii sa moara cu zile, de ce unele medicamente se gasesc din ce in ce mai greu, cum putem rezolva criza imonoglobulinei și ce Cutie a Pandorei deschide celebra și controversata taxa clawback? Reamintim ca, de-a lungul timpului, ziarul…

- Chinezii, interesati de proiectul trenului de mare viteza Budapesta - Cluj In cadrul unui discurs sustinut in fata Comisiei pentru Unitate Nationala a Parlamentului de la Budapesta, ministrul de Externe Peter Szijjarto i-a informat pe parlamentarii ungari despre pregatirile constructiei unei cai ferate…

- Liderul UDMR Cluj va face o acțiune in contencios administrativ in cazul numirii lui Ionut Tene sef in Primaria Cluj Presedintele UDMR Cluj, Csoma Botond, a afirmat miercuri ca va iniția o acțiune in contencios administrativ cu privire la numirea lui Ioan Vasile Țene intr-o funcție de conducere in cadrul…

- Bugetul Min. Economiei pe anul viitor, adoptat in comisiile de specialitate Bugetul Ministerului Economiei pe anul viitor a fost adoptat în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Ministrul de resort, Gheorghe Simon, a precizat astazi, care sunt prioritatile pe termen lung ale institutiei…

- CHIȘINAU, 5 dec — Sputnik, I. B. În comuna Poroschia, judetul Teleorman, România, o profesoara a fost înjosita si lovita de un elev, iar incidentul a fost filmat. La scurt timp, imaginile video au fost plasate pe rețelele de socializare. Dupa acest caz de violenta,…

- Chef Patrizia Paglieri este cunoscuta pentru faptul ca este adepta ținutelor de culoare inchisa, dar nimeni nu a știut care este adevaratul motiv pentru care poarta astfel de haine. Chef Patrizia Paglieri, care este mama unui baiat , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din postura de…

- "Consilierii locali din Buzau au votat un regulament de conviețuire sociala care va bulversa ordinea lucrurilor pe planeta. (...) Buzoienii nu vor mai avea voie sa-și intinda rufele la vedere. Am un singur sfat pentru ei: sa emigreze la Napoli. Acolo s-a dat decret: toata lumea poate sa-și puna rufele…

- Ordonanta de urgenta data pe furis de Guvern, prin care obliga toate firmele sa initieze negocieri colective pentru punerea in practica a transferului contributiilor in sarcina angajatilor, este criticata si de Consiliul National pentru IMM. Presedintele sau, Florin Jianu, spune ca actul a…

- O statie rapida de incarcare pentru vehicule electrice a fost inaugurata, joi, la Aeroportul International ”Traian Vuia” din Timisoara, in premiera pentru un aeroport din Romania. Pana in vara anului viitor, incarcarea este gratuita pentru orice sofer de masina electrica. Trei masini pot incarca…

- BREAKING NEWS Un deputat clujean, „vedeta” in Raportul MCV Prezenta unui clujean in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de catre tara noastra a unei dintre cele 12 recomandari ale Comisiei Europene. „De asemenea, exista alte trei cazuri de parlamentari ale caror mandate au fost…

- Intarirea autoritatii politistilor, o necesitate? Azi la RRA, la emisiunea PROBLEME LA ZI de la ora 13.20, discutam despre proiectul de lege privind întarirea autoritatii politistilor, aflat în dezbatere publica. Invitati: comisar sef Marin Lucian – Politia Romana în…

- Societatile Solid House SRL si Mesta Marmura si Travertin SRL au urcat pe podiumul Topului National al Firmelor Private din Romania 2016, organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, si pe podiumul Topului Judetean al Societatilor din Judetul Constanta 2016,…

- Aproape 83% dintre antreprenorii chestionați de Consiliul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Private din România (CNIPMMR) nu au capacitatea de a mari salariul minim, iar 60% vor disponibiliza oameni, ca urmare a acestei masuri, a declarat, vineri,

- Acuzații de discriminare la Universitatea București! Doua studente de religie musulmana, care au venit cu capul acoperit, au fost date afara de la curs de profesor.Ba mai mult, tinerele provin din familii de refugiați din Siria și susțin ca profesorul le-a spus ca nu vor trece examenele daca…

- "M-am trezit pe cap, ieri, la unul din cursurile mele, cu o purtatoare de acoperamant islamic. Nu o burka, aceea care ascunde complet capul, inclusiv fata, ci mai degraba ceva care semana cu ceea ce numim in mod obisnuit hijab sau al-amira (...) La o intrebare vadit benigna, zic eu, adresata in…

- Opt din zeci IMM-uri nu sunt de acord cu mutarea contributiilor de la angajator la angajat, arata un sondaj facut de Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România.

- Grigore Leșe, doctor in muzica și actualmente jurat la o emisiune de la TVR, nu ascunde faptul ca asculta cam toate genurile muzicale, inclusiv manele. El atrage insa atenția ca acestea sa nu fi confundate cu muzica metiș. La prima vedere, cooptarea lui Grigore Leșe in juriul emisiunii ”Vedeta populara”,…

- Suspansul contestațiilor la licitații potolește și entuziasmul cu care a fost primita intrarea în linie dreapta a construirii unuia din cele mai importante proiecte de infrastructura incluse în Master Planul de Transport, podul peste Dunare de la Braila. Contractul care include…

- Celebrul violonist Andre Rieu a contestat in justitie o amenda de 116.000 de euro pe care a incasat-o dupa ce un grup de copii din Romania a cantat alaturi de el pe scena dupa ora 23,00, limita legala stabilita de justitia olandeza in astfel de cazuri, scrie AFP.

- Președintele Klaus Iohannis a respins, marți, Legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916 – 1918), dintr-un motiv incredibil: Parlamentarii au greșit datele istorice, in titlul legii. „Din perspectiva referinței la Razboiul pentru Intregirea Neamului, supunem atenției Parlamentului…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a hotarat, joi, sa sesizeze Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in cazul unei editii a emisiunii ”Breaking News” difuzate de Romania TV in luna aprilie, in care George Becali a insultat-o pe moderatoarea Violeta Romanescu.Citește…

- Continua audierile din Comisia SRI. Dupa dezvaluirile extrem de dure și de controversate facute de fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, nume grele au trecut, pana in prezent, prin fața comisiei. Astazi, potrivit anunțului facut de Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control al SRI, la…

- Joi, 19 octombrie, Sindicatul Sanitas din Romania va organiza o noua manifestatie de protest in capitala, la care vor lua parte si 500 de membri ai Sindicatului Sanitas Arges. Dupa cum ne-a declarat Doina Fanica, presedintele Sindicatului Sanitas Arges, la protest vor fi prezente toate categoriile profesionale…

- Un bolid care a aparut pe strazile din Romania a starnit hohote de ras. Motivul? Numarul de inmatriculare pe care l-a primit in Marea Britanie nu este tocmai ortodox. Evident, dincolo de Canalul Manecii alaturarea celor trei litere nu inseamna nimic, insa lucrurile se schimba atunci cand ajungi cu mașina…

- Vineri, 13 octombrie, in jurul orei 23.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, pe sensul de intrare in țara, cetațeanul roman P. Robert, in varsta de 24 de ani, domiciliat pe raza județului Satu Mare, conducand un autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania. Acționand…

- SC Transurb SA Vaslui era pe cale sa pagubeasca municipalitatea de cateva mii bune de lei, dupa ce Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a declanșat, luna trecuta, o acțiune de verificare privind neasigurarea condițiilor de transport local pentru persoanele cu dizabilitați motorii…

- "Din pacate, in Romania nu mai exista Avocat al Poporului, este sluga care nu face altceva decat sa stearga pantofii PSD", a spus Orban, la Consiliul National al PNL. El a precizat ca PNL a sesizat Avocatul Poporului pe 12 ordonante de urgenta, amintind intre altele OUG 4 care stabileste pentru angajatori…