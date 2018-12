Stiri pe aceeasi tema

- Din cuprins: Ce spune Messi despre locul 5 pe care s-a clasat la Balonul de Aur și despre a 5-a Gheata de Aur caștigata in cariera Secretul execuțiilor de senzație și de ce e mai greu sa transformi un penalty decat sa marchezi din lovitura libera Cum vede revenirea la sistemul 4-3-3 și ce crede despre…

- Lionel Messi nu a reușit sa urce pe podium in lupta pentru Balonul de Aur, a fost al cincilea cel mai bun fotbalist din lume in anul 2018, insa și-a luat revanșa din punctul de vedere al numarului de goluri reușite in Europa.Cu 34 de goluri in sezonul trecut, Messi a primit "Gheata de Aur",…

- Croatul Luka Modric (33 de ani) a primit Balonul de Aur, intrerupand seria de 10 ani a duoului Leo Messi - Cristiano Ronaldo. Mijlocașul lio Real Madrid le-a raspuns celor care contesta alegerea sa drept caștigator. "Drumul meu in fotbal a fost unul lung și dificil. Asta ma face și mai fericit acum,…

- Luka Modrici a caștigat in premiera Balonul de Aur, detronandu-i pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, insa cariera croatului putea fi alta. George Ogararu e romanul care l-a descoperit pe Luka Modrici pe vremea cand fundașul era in activitate și evolua pentru Ajax Amsterdam. Ogararu a fost surprins…

- Balonul de Aur 2018. Noul castigator al prestigiosului trofeu este capitanul reprezentativei Croatiei, Luka Modric, care anul acesta a ajuns cu echipa nationala in finala Campionatului Mondial si a castigat cu Real Madrid trofeul Ligii Campionilor. In perioada 2008-2017 trofeul a fost castigat doar…

- France Football va decerna, luni, Balonul de Aur, trofeu care recompenseaza cei mai buni fotbalisti si antrenori din lume in 2018, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Grand Palais din Paris.

- Luka Modric, mijlocasul croat al lui Real Madrid, este cel mai bun jucator din 2018, a decis o ancheta a Federatiei Internationale de Istorie si Statistica a Fotbalului, in urma votului unor specialisti din 90 de tari. Mijlocasul croat, unul dintre favoritii la Balonul de Aur in acest an, a obtinut…

- Javier Tebas, presedintele Ligii spaniole de fotbal, a declarat marti ca ar fi „o idee buna” crearea unui trofeu cu numele argentinianului Lionel Messi, care sa fie atribuit celui mai valoros jucator al sezonului. „Poti sa te gandesti la asta, cred ca Messi va fi cel mai bun din istoria fotbalului,…