- Dupa doua luni petrecute in Germania, acolo unde a inceput tratamentul pentru vindecare cancerului, Leo Iorga si sotia sa s-au intors in Romania. Insa, aceasta cumpana a vietii sale nu a luat sfarsit, dat fiind faptul ca va continua tratamentul dupa Paste.

- Ies la iveala noi detalii despre incinerarea celei care a fost creatoarea de moda Zina Dumitrescu. Aceasta i-ar fi spus fiului ei ca vrea sa fie incinerata. Ion Cassian, proprietarul azilului unde a locuit Zina Dumitrescu, a dezvaluit la TV, ca fiul creatoarei de moda, Catalin Negreanu, i-a spus ca…

- Simona Gherghe, indragita prezentatoare TV, a intrat in direct cu moderatorul Cristi Brancu in cadrul emisiunii „Agentia VIP”. Frumoasa vedeta a vorbit despre perioada de sarcina si ce planuieste sa faca in lunile de pauza pe care si le-a luat.

- Leo Iorga se afla in Germania, acolo unde este internat si unde urmeaza un tratament impotriva bolii cu care se lupta. Indragitul artist a facut un gest emotionant catre fanii si colegii sai.

- Tudor Ionescu, de la Fly Project, și partenera sa de viața, Ana, au trecut printr-un moment de cumpana in urma cu cațiva ani. Tudor Ionescu și soția sa, Ana, formeaza o familie foarte frumoasa, insa nu totul a fost perfect in relația lor. La o emisiune de televiziune de la Antena Stars, partenera de…

- Roxana Ciuhulescu s-a confruntat cu probleme de sanatate in urma separarii de primul sau soț. Vedeta a explicat prin ce a trecut. Acum, Roxana Ciuhulescu are o familie fericita alaturi de Silviu Bulugioiu, insa dupa separarea de primul sau soț, vedeta a trecut prin momente dificile. Aceasta s-a confruntat…