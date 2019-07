Un magistrat de la Judecatoria Sectorului 1 a respins vineri cererea procurorilor de arestare preventiva a lui Leo de la Strehaia, pe numele real Ion Stelica Mihai, urmand ca acesta sa fie eliberat si plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, intr-un dosar in care este cercetat pentru inselaciune.



Potrivit hotararii instantei, Leo de la Strehaia are mai multe interdictii, printre care si obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei.



"In baza art. 227 alin. 1 C.proc. pen., respinge propunerea de arestare preventiva, formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului…