Leo de la Strehaia a fost eliberat. Instanța l-a plasat sub control judiciar Leo de la Strehaia a fost eliberat si plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au respins ca neintemeiata cererea procurorilor de arestare preventiva. Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au respins cererea anchetatorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele lui Leo de la Strehaia.

Sursa articol si foto: gds.ro

