Leo de la Strehaia a făcut accident vascular. Controversatul afacerist, dus de urgenţă la spital Leo de la Strehaia a mers de urgența azi la Spitalul Fundeni din Capitala, iar in urma analizelor amanunțite facute de specialiști, el a primit un diagnostic crunt! A facut al doilea accident vascular in nici doua luni. Potrivit unor surse din anturajul sau, doctorii au decis sa-l interneze imediat și i-au prescris un tratament. Leo de la Strehaia a facut accident vascular cerebral. "Poate sa moara oricand" La scurt timp dupa ce a fost dus in salon, a fost fotografiat in timp ce era intins in pat și avea branula de la perfuzie in mana stanga, scrie cancan.ro. De curand,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

