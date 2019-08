Stiri pe aceeasi tema

- Accident la locul de munca. Un barbat s-a electrocutat in timp ce muncea pe un stalp de curent, pe o strada din Timișoara. Barbatul in varsta de 35 de ani este angajat al unei firme de mentenanța internet.

- Un accident deosebit de grav a avu loc vineri dimineata in judetul Brasov. Doi oameni si-au pierdut viata, iar alti trei, printre care si un copil de trei ani, au fost grav raniti. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, soferul unui autoturism a patruns pe contrasens…

- La sfarsitul lunii iunie, tanarul de 24 de ani, militar pe fregata "Regina Maria", a cazut de la etajul 7 in timp ce stergea geamurile. Acesta a murit, dupa ce a stat in coma timp de trei saptamani Era trecut de ora 10.00, pe 26 iunie, cand tanarul și inca doi baieți ștergeau geamurile unui apartament,…

- Un accident rutier s-a petrecut, marți, in jurul orei 12:40, pe raza localitații Ponorel, comuna Vidra. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, un autoturism a acroșat o minora de 13 ani, care se deplasa pe o bicicleta. La ora trasmiterii informației, minora se afla in stare de inconștiența. UPDATE: 13.00:…

- Accid rut Baia Mare, str 8 Martie, impact frontal 2 autoturisme, 3 victime dintre care 1 este transp de urg la UPU SJUrg, celelalte 2 au refuzat. Au intervenit echipaje TIM, EPA si SAJ. Vom reveni cu amanunte. Foto :arhiva

- Primul centru de excelenta din tara destinat tratarii pacientilor cu accident vascular cerebral (AVC) a fost deschis la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Acesta va deservi aproximativ trei milioane de locuitori din opt judete,conform Mediafax.

- O persoana a fost ranita si patru masini au fost avariate, in urma unui accident produs vineri pe un bulevard din Drobeta Turnu Severin, potrivit agerpres.ro.Citește și: Liderul USR-PLUS contractat de Liviu Dragnea reacționeaza: Nu sunt banii lu’ baronul X sau Y "Un tanar de 23 ani,…

- Un nou accident grav a avut loc in județul Arad, dupa ziua neagra de ieri, in care doi bicicliști și-au pierdut viața, iar un altul a ajuns in stare grava la spital. De aceasta data in apropiere de Șiria a avut loc incidentul din trafic, in urma caruia patru persoane au fost ranite. A fost ... The post…