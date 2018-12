Lenovo Z5s promite sa fie inca un smartphone cu ecran perforat, motorizat de un chipset nemaiintalnit pana acum in produse comerciale. Surprins in imagini neoficiale, Lenovo Z5s apare cu ecranul perforat la partea de sus, camera frontala fiind practic singurul obstacol in calea unei experiente de vizionare complet neingradita. Potrivit invitatiei distribuita pentru evenimentul de lansare programat pe data de 18 decembrie, Lenovo Z5s va fi primul beneficiar al chipsetului mid-range Snapdragon 678. Cu specificatii inca neconfirmate, acesta ar urma sa ofere performante multi-core apropiate modelului…