- Vicepresedintele american Mike Pence va merge lunea viitoare la Bogota (Columbia) pentru a discuta despre criza din Venezuela cu liderii tarilor din Grupul de la Lima, a anuntat joi biroul sau, relateaza agentia Reuters. SUA si alte tari membre ale Grupului de la Lima si-au exprimat sprijinul…

- Portughezul Carlos Queiroz a fost numit, joi, antrenor al echipei de fotbal a Columbiei pentru o perioada de patru ani, fiind prima sa experienta in America de Sud, relateaza AFP. "Profesorul Queiroz este, incepand de astazi, noul director tehnic al echipei Columbiei", a anuntat presedintele Federatiei…

- 'In fata situatiei grave pe care o traverseaza (Venezuela), il rog pe Domnul sa gasim o solutie justa si pasnica pentru a depasi criza, cu respectarea drepturilor omului', a declarat papa, cu ocazia rugaciunii Angelus la Zilele mondiale ale tineretului, desfasurate in Panama. Venezuela traverseaza…

- Gherila Armatei de Eliberare Nationala (ELN) a cerut luni, intr-un interviu exclusiv acordat AFP, garantii din partea guvernului Columbiei pentru revenirea peste 15 zile a delegatiei sale la negocierile de pace din Cuba, suspendate dupa un atentat care a facut peste 20 de morti la Bogota. "Speram ca…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu propune sa se renunte la legea recursului compensatoriu, iar in schimb sa se dea amnistie si gratiere, pentru care „99% din Comitetul Executiv ar vota in orice moment”. El sustine ca prin aceasta cei condamnati pentru fapte de violenta nu vor mai fi eliberati. Deputatul…

- Mii de persoane au manifestat vineri la Bogota si in multe alte orase din Columbia pentru a cere demisia procurorului general Nestor Humberto Martinez, acuzat de implicare in scandalul de coruptie legat de grupul brazilian Odebrecht, relateaza AFP, scrie Agerpres. Procurorul este tinta unor…

- Procurorul este tinta unor cereri de demisie de cand, in unele articole din presa din decembrie 2018, s-a afirmat ca el era la curent cu activitatile ilegale ale grupului brazilian BPT in timp ce era avocat la intreprinderea Corficolombiana, asociata cu Odebrecht in Columbia, activitati pe care el…