Lenny Kravitz, Deep Purple sau Simona Halep, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca: Ce alte evenimente v-au mai pregatit organizatorii

Enrique Iglesias, Tom Jones si Lenny Kravitz sunt doar cateva dintre numele mari care vor concerta in acest an la Sala polivalenta Cluj-Napoca, in timp ce Simona Halep a acceptat invitatia si va sustine un meci demonstrativ, anunta primarul Emil Boc.



"Dupa artisti indragiti in toata lumea precum Julio Iglesias, Sting, Lara Fabian sau Andre Rieu, Clujul va gazdui in acest an o serie de noi concerte de cel mai inalt nivel: Enrique Iglesias, Tom Jones, Sarah Brightman sau Deep Purple sunt doar o parte dintre cei care au confirmat ca vor veni in fata publicului in Sala polivalenta din Cluj-Napoca",…