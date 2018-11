Stiri pe aceeasi tema

- „Cum e ea” este prima piesa lansata de Gabi Bagu, tanarul artist care compune in studioul lui Matteo – Mattman Music. Dupa o perioada de timp in care a compus și a inregistrat versiuni proprii ale unor hituri celebre, Gabi Bagu lanseaza o prima piesa in limba romana, compusa de Matteo, Phelipe și George…

- LIT lanseaza „Me gustas”, o piesa cu ritmuri caliente insoțita de un videoclip hot. Versurile sunt scrise chiar de artist, iar muzica este compusa impreuna cu Șerban Cazan, Iulian Nagy și Cisa in studiourile HaHaHa Production. „«Me gustas» este o piesa la care am lucrat cu foarte mare placere. Este…

- Despre vise, cu oameni mari si mici, melodie noua de la formatia Proconsul si Uddi! Visele care nu dorm! Piesa manifest, cu tone de emotii si culori, vine de la trupa Proconsul. Este al doilea featuring cu UDDI, dupa ce la inceputul acestui an au lansat o piesa in colaborare cu Francisca – „Arunci cu…

- Calum Scott anunța lansarea unei ediții speciale a albumului sau de debut, „Only Human”, la finalul lunii noiembrie. Pentru ca o asemenea veste merita o introducere pe masura, Calum Scott vine și cu un nou single – „No Matter What”. Single-ul ”No Matter What” se numara printre cele mai emoționante și…

- Dupa ce a lansat piese precum „Drum de piatra” (feat. F-Charm) si „Arunci cu umbra” (feat. Proconsul & UDDI), Francisca lanseaza single-ul si videoclipul „Voodoo”. Piesa este compusa de catre artista impreuna cu Marius Dia, Alex Parker si Madalin Rosioru. „De multe ori, iubirea poate deveni o obsesie,…

- Un nou proiect pe piața muzicala, Majestral lanseaza single-ul „My Foolish Heart”, o piesa produsa in totalitate de producatorul roman. Majestral activeaza in domeniu de peste 13 ani, iar in ultima perioada a lucrat mai multe piese, ce urmeaza a fi lansate in curand. „De mult timp am vrut sa fac un…

- Miercuri seara, in cadrul unui concert-eveniment, trupa Jukebox a lansat alaturi de prieteni, artisti si oameni din media, single-ul „Am ce nu am”. Piesa, cu un sound fresh, s-a auzit in premiera pe scena clubului True Social Club alaturi de unele dintre cele mai iubite piese ale trupei. Pentru Alex…

- Proiectul YellLow a revenit cu single-ul “Junky”, iar de aceasta data a pregatit si un featuring neasteptat, alaturi de Skizzo Skillz. “Noi ne-am bucurat recent de o vacanta surpriza in Italia, pierde-vara cu Skizzo si ai lui. Mare caterinca! Vedeti in videoclip cum a fost acolo. Oh boy! Oh boy! #junkyforyourlove”,…