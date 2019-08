Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la iesirea din municipiul Hunedoara. O femeie, in varsta de aproximativ 60 de ani, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de o motocicleta. In urma impactului violent, victima a fost aruncata pe sosea. The post Femeie omorata intr-un accident de motocicleta, in vestul țarii appeared first…

- Un puternic incendiu a cuprins un TIR, care transporta hartie. Intervenția pompierilor a fost foarte dificila, din cauza drumului montan pe care s-a produs incendiul. The post TIR in flacari pe un drum din vestul țarii. Intervin pompierii din doua județe. Foto appeared first on Renasterea banateana…

- S-au facut percheziții, astazi, in județul Hunedoara, pentru destructurarea unui grup organizat specializat in falsificare de valuta. Polițiștii au descins in cinci locații, la capatul acțiunii, fiind ridicate peste o suta de.... The post Falsificatori de valuta din vestul țarii, ridicați de polițiști…

- O exploatație miniera ilegala a fost descoperita de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice. Acestia au descoperit o firma care extragea nisip fara niciun fel de autorizație. The post Exploatație miniera ilegala in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Județele Timiș, Arad și Hunedoara au fost, mai intai, sub cod portocaliu de furtuna. S-a emis apoi cod roșu pentru mai ulte zone. Imagini din timpul furtunii care a maturat țara. The post Vijelie in vestul țarii. Imagini din timpul furtunii appeared first on Renasterea banateana .

- Reprezentanții Aeroportului Internațional „Traian Vuia” au anunțat ca accesul spectatorilor in perimetrul evenimentului de sambata... The post Sambata are loc cel mai mare show aviatic din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Cand e deschis sezonul la tap, toata lumea cauta un trofeu. Asa-i Romania, ce sa-i faci? In campanie electorala e nevoie de arestati", a fost explicatia lui The post Perchezitii de amploare in vestul țarii.”Cand e deschis sezonul la tap, toata lumea cauta un trofeu” appeared first on Renasterea banateana…

- Vremea nefavorabila a afectat conditiile de circulatie pe drumurile nationale din mai multe judete. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane... The post Drumuri naționale afectate de ploi. In vestul tarii, circulația este ingreunata appeared first on Renasterea banateana .