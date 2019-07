Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de lucru interministerial mixt Romania - Republica Moldova s-a reunit marti, la Palatul Victoria, in cadrul intalnirii fiind exprimat angajamentul tarii noastre de a continua si aprofunda programele de cooperare vizand consolidarea institutionala, inclusiv prin participarea cu experti, anunța…

- Fundasul lateral stanga brazilian Filipe Luis s-a intors in tara sa natala si a semnat un contract cu Flamengo, potrivit news.ro.Liber de contract, jucatorul a parasit in aceasta vara echipa Atletico Madrid, pentru care a jucat in opt din ultimele noua sezoane. In campionatul 2014/2015, el…

- Ursula von der Leyen, candidata la presedintia Comisiei Europene (CE), este pregatita sa acorde mai mult timp Regatului Unit in vederea iesirii sale din Uniunea Europeana (UE), in cazul in care Londra va cere acest lucru, relateaza AFP, conform news.ro.Raluca Turcan a IZBUCNIT: Ca sa scape…

- Premierul a adus in discutie, la inceputul sedintei de Guvern de joi, recenta solicitare venita de la Cotroceni, prin intermediul unei scrisori adresate de preseidntele Iohannis, prin care cerea ca solutiile gasite de grupul de lucru de la Presedintie “sa fie puse de urgenta in aplicare pana la finalul…

- Fostul secretar al PSD, Codrin Ștefanescu, demis din funcție la scurt timp dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea vine cu informații noi privind felul in care iși petrecere timpul in detenție fostul lider social - democrat.Citește și: Sindicaliștii din Poliție au EXPLODAT - Scrisoare catre Iohannis…

- Papa Francisc a salutat vineri, in discursul de la Cotroceni, pe presedintele Iohannis, pe premierul Dancila si pe toti cei prezenti, in cazul Patriarhului Daniel folosind formula - „Cu mare iubire, il salut pe preafericitul meu frate Daniel”.

- Florin Tanase (24 de ani) s-a revoltat pe contul sau de Facebook dupa ce o parte din baza sportiva „Aripi", unde și-a inceput el cariera, a fost retrocedata. „Incredibil! Nu imi vine sa cred ca ați ajuns sa va bateți joc de viitorul a 300 de copii și mai ales de sportul argeșean! Nu cautați scuze și…

- Dacian Cioloș a declarat ca USR-PLUS propune modificarea Constituției, in sensul in care președintele Romaniei sa iși asume deciziile luate, precizand ca daca nominalizezi in fruntea Guvernului toate marionetele lui Liviu Dragnea, atunci trebuie sa iți asumi responsabilitatea, relateaza Mediafax.